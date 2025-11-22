Nach Haftstrafe: Julia Jasmin Rühle mit Partner vereint

Julia Jasmin Rühle (38) hat die Entlassung ihres Partners Toni aus dem Gefängnis gefeiert. Nachdem er eine fast zweijährige Haftstrafe abgesessen hatte, konnte die TV-Bekanntheit ihn nun endlich wieder in die Arme schließen. Auf Instagram teilte sie ein emotionales Video, das den Moment ihrer Wiedervereinigung zeigt. In dem Beitrag beschreibt sie voller Freude und Dankbarkeit: "Wir haben es geschafft, ich habe meinen Mann wieder bei mir!" Die innige Umarmung vor dem Gefängnistor symbolisierte das Ende einer langen, belastenden Zeit für die beiden.

In ihrem Post ließ Julia Jasmin tief in ihre Gefühle blicken und schrieb davon, wie schwer die vergangenen zwei Jahre für das Paar gewesen seien. "Voller Tränen, Angst, Sehnsucht und Ungewissheit" habe sie durchgehalten, bis dieser Moment endlich kommen konnte. Unter dem Beitrag drücken zahlreiche TV-Kollegen ihre Freude für das Paar aus. "Jetzt einfach nur genießen", schwärmt Pia Tillmann (39), während Caro und Andreas Robens kommentieren: "Ach wie toll! Freut mich sehr für euch."

Auch wenn sie sich bei den Gründen für den Gefängnisaufenthalt eher bedeckt hielt, betonte die Content Creatorin immer wieder, dass sie trotz aller Widrigkeiten komplett hinter ihrem Partner steht. In einer alten Instagram-Story schrieb sie beispielsweise an ihren Liebsten: "Niemals würde ich gehen, weil es unbequem wird. In guten wie in schlechten Zeiten. Wir haben uns füreinander entschieden und somit teilen wir auch die härtesten Zeiten."

