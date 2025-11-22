So nah stehen sich Ariana Grande und Cynthia Erivo wirklich

Im Netz kursieren zahlreiche Clips, in denen Ariana Grande (32) und Cynthia Erivo (38) mehrfach ihre tiefe Freundschaft betonen. Aber wie nah stehen sich die zwei Frauen wirklich? Die Sängerinnen haben am Set der Musical-Verfilmung Wicked eine enge Verbindung aufgebaut. In ihrer Rolle als gute Fee Glinda blühte Ariana während der Dreharbeiten geradezu auf – auch dank der Unterstützung ihrer Kollegin Cynthia. Schon vor ihrem ersten persönlichen Treffen haben die beiden Schauspielerinnen über FaceTime Kontakt aufgenommen. "Was immer du brauchst – ich bin da", habe Ariana zu Cynthia gesagt. "Ich wollte, dass es immer wir zwei gegen ein Problem ist und niemals wir gegeneinander", verriet sie im Bild-Interview.

Die Rolle in "Wicked" war für Ariana nicht nur ein professioneller Meilenstein, sondern auch eine persönliche Transformation. Sie erzählte, dass das Projekt sie daran erinnert habe, warum sie künstlerisch tätig sei. "Meine Berühmtheit war zeitweise lauter als mein Beruf und das hat wehgetan", erklärte die Schauspielerin und Sängerin. Diese negative Erfahrung habe ihr Selbstvertrauen lange Zeit beeinträchtigt, doch durch "Wicked" habe sie ihre kreative Leidenschaft neu entdeckt. Die Zusammenarbeit am Set habe Ariana geholfen, wieder an ihre Fähigkeiten zu glauben und neue Sicherheit zu gewinnen.

Cynthia und Ariana sind nicht nur Kolleginnen, sondern haben sich zu wahren Verbündeten entwickelt – auch in schwierigen Momenten. Bei der Premiere von "Wicked: For Good" in Singapur verteidigte Cynthia ihre Kollegin ohne Zögern gegen einen Mann, der sich Ariana aufdringlich genähert hatte. Dieser Zusammenhalt zeigt, wie tief die Verbindung zwischen den beiden reicht – ein Ergebnis ihrer intensiven Zusammenarbeit. Beide Frauen betonten mehr als einmal, wie wichtig Vertrauen und Unterstützung füreinander in ihrer Arbeit waren.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, "Wicked"-Stars

Getty Images Schauspielerinnen Cynthia Erivo und Ariana Grande

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande im November 2025