Diese Stars gratulieren zur Geburt von Boris Beckers Tochter

Vor wenigen Stunden verkündeten Boris Becker (58) und Lilian de Carvalho Monteiro (35) die Geburt ihrer Tochter. Unter dem Instagram-Post sammeln sich zahlreiche Glückwünsche – auch von jeder Menge berühmter Freunde. Unter anderem gratulieren Silva Gonzalez (46) und Hans Sarpei (49). Kai Pflaume (58) gratuliert gleich doppelt zum Geburtstag, denn das Mädchen kam nur einen Tag vor ihrem Vater auf die Welt: "Herzlichen Glückwunsch zum doppelten Geburtstag." Schließlich gibt es auch Glückwünsche von Übersee. Tatsächlich befindet sich unter den Gratulanten auch Rockstar Lenny Kravitz (61): "Gratulation! Gott segne euch." Die US-amerikanische Tennis-Ikone Billie Jean King (82) freut sich ebenfalls über die neue Erdenbürgerin: "Gratulation von uns beiden – und einen Tag vor deinem eigenen Geburtstag. Wie besonders!"

Das Licht der Welt erblickte Boris' Töchterchen am 21. November. Die Geburt verkündeten der Tennis-Star und seine Liebste mit einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die Hände der Eltern mit der kleinen Babyhand zu sehen sind. Der melodische Name des Babys lautet Zoë Vittoria Becker. Wer unter den Gratulanten im Netz bisher aber fehlt, sind Boris' weitere Kinder. Der ehemalige Sportler hat seine beiden älteren Söhne Noah (31) und Elias (26) aus der Ehe mit Barbara Becker (59), seine Tochter Anna Ermakova (25) aus der kurzen Romanze mit Angela Ermakova und seinen jüngsten Sohn Amadeus (15) aus der Ehe mit Lilly Becker (49). Auf den Instagram-Kanälen der älteren Kinder ist es bisher aber ruhig.

Boris' Verhältnis zu seinen Kindern ist durchwachsen. Zwar unterstützt er alle vier und schien in den vergangenen Jahren vor allem die Beziehung zu Tochter Anna zu festigen, aber auf die Baby-News reagierte sie verhalten. In einem Interview mit RTL vergangenen August betonte die 25-Jährige zwar, dass Babys immer ein Segen seien. Aber sie erklärte auch: "Ich hoffe nur, dass er dieses Mal ein besserer Vater sein wird." Sie selbst habe, anders als ihre Geschwister, erst aus den Medien von dem neuen Geschwisterchen erfahren. Boris wies das aber zurück. Über seinen Anwalt teilte er der Öffentlichkeit mit, alle seine Kinder würden immer vorab und persönlich über wichtige Familiendinge informiert.

IMAGO / BREUEL-BILD Boris Becker, Tennis-Star

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro mit ihrer Tochter Zoë Vittoria, November 2025

Getty Images Anna Ermakova, Mai 2024