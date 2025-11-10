Boris Becker spricht offen über Vaterschaft und Lebenskrisen

Boris Becker (57) hat in Zürich Klartext gesprochen – über seine zweite Chance, seine Liebe und ein neues Kapitel als Vater. Bei einem Besuch von "Late Night Switzerland" erklärte der Ex-Tennisprofi, warum er sich heute radikal offen zeigt. "Es bringt niemandem etwas, wenn ich Dinge weglasse oder verschönere", sagte er. Der 57-Jährige lebt in Mailand, reiste fürs Wochenende in die Schweiz und kam ohne seine hochschwangere Frau Lilian (35), mit der er verheiratet ist. "Das Baby, das auf dem Weg ist, bildet aktuell natürlich meinen Höhepunkt. Hätte mir das jemand vor sieben Jahren an meinem Tiefpunkt gesagt, hätte ich das nie geglaubt. Ich bin sehr dankbar dafür", betonte Boris und machte deutlich, dass Familie gerade alles bestimmt.

In seiner Autobiografie "Inside: Gewinnen – Verlieren – Neu beginnen", die im September erschien und es zum Spiegel-Bestseller brachte, schildert Boris die Turbulenzen der vergangenen Jahre – vom Wimbledon-Wunder 1985 bis zur Haft in Großbritannien. Gegenüber 20 Minuten sagte er, er habe seine Fehler akzeptiert und seit der Freilassung "mehr richtig als falsch gemacht". Reisen will er derzeit reduzieren, ein Trainerjob reizt ihn deshalb nicht. Als TV-Kommentator sei er zufrieden, punktuell als Mentor könne er sich engagieren. Zu Jannik Sinner (24) verriet er: "Es gab Gespräche über eine Kooperation, aufgrund meiner möglichen Inhaftierung sagte ich aber ab. Ich bin sehr froh, wie er sich entwickelt hat."

Privat dreht sich bei Boris alles um die Familie. Lilian, wie er in der Show schmunzelnd erzählte, sei "seine letzte Ehefrau". Sie habe sich ein Kind gewünscht, er habe "Ja" gesagt – "es funktioniert offenbar noch alles", sagte er bei "Late Night Switzerland". Ein möglicher Umzug in die Schweiz? Das überlässt der Ex-Sportler Lilian. Zu seinen Kindern Noah (31), Elias (26), Anna Ermakova (25) und Amadeus (15) hält er Kontakt – "mal enger, mal loser", wie er erklärte, seine Tür stehe immer offen. Sonntage verbringt er normalerweise zu Hause in Mailand, bei Lilian. Für den Auftritt in Zürich holte er vorab den Rat eines gemeinsamen Freundes ein – und kam nur, weil Lilian ihm versicherte, dass das Baby "heute Abend definitiv nicht kommt".

IMAGO / BREUEL-BILD Boris Becker, Tennis-Star

Imago Lilian Becker und Boris Becker in Berlin, Juli 2025

Getty Images Boris Becker 1985 bei seinem Wimbledon-Sieg in London