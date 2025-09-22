Italien statt Wiesn: Boris Becker und Lilian genießen Ruhe

Während auf dem Oktoberfest in München das Bier in Strömen fließt, ziehen Boris Becker (57) zusammen mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) eine ruhigere Umgebung vor. Der frühere Tennisstar und seine 22 Jahre jüngere Partnerin verbrachten den vergangenen Sonntag am Comer See und genossen die italienische Gelassenheit. Auf Instagram teilte Boris Einblicke in ihre Auszeit und schrieb unter eine Bildergalerie: "Italienische Ruhe... Genau das, was ich jetzt brauche." Eines der Bilder zeigt die beiden Arm in Arm neben einem schicken Auto, während Lilian ein gelbes Etuikleid trägt, das ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch betont.

Die 35-Jährige, die als Risikoanalystin arbeitet, kombiniert ihren Look mit eleganten Pumps und unterstreicht damit den glanzvollen Moment ihrer gemeinsamen Reise. Für Boris scheint der Comer See das ideale Ziel zu sein, um die bevorstehende Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes zu feiern und gleichzeitig die Hektik des Wiesn-Trubels zu meiden. "Einen schönen Sonntag" wünschte er seinen Followern auf Italienisch und machte deutlich, dass für ihn die Momente mit Lilian und ihr gemeinsames Glück das Wichtigste sind. Bereits im Juni hatte er die Schwangerschaft seiner Frau bekanntgegeben und seither mehrfach stolz Bilder von ihrem Babybauch mit seinen Fans geteilt.

Für Boris wird das kommende Baby das fünfte Kind sein. Lilian hingegen erwartet ihr erstes eigenes Kind. Besonderen Wert legen beide auf ihre unterschiedlichen Hintergründe, was sich auch in der Namenswahl für den Nachwuchs zeigt. Während Lilian ihren eigenen Nachnamen beibehalten hat, steht fest, dass das Kind den Namen "Becker" tragen wird. Ihre Entscheidung begründet sie mit den in Italien üblichen Traditionen, denen zufolge Kinder den Namen des Vaters erhalten. Trotz ihrer unterschiedlichen Namen verbindet das Paar eine starke Harmonie, die auf den aktuellen Bildern mehr denn je zu spüren ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro, Ehefrau von Boris Becker

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, September 2025