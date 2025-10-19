Boris Becker wünscht sich Weihnachtsfest mit allen Kindern

Boris Becker (57) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) erwarten Mitte Dezember ihr erstes gemeinsames Kind. Der ehemalige Tennisstar sprach in der Sendung "Meine Geschichte" auf Sky Sport Bundesliga offen über die bevorstehende Geburt und die besondere Zeit, die er gerade erlebt. "Es ist mit die schönste Zeit, die ich seit Langem erleben darf. Alle Kinder sind wunderbar", erklärte der Ex-Tennisprofi. Zudem verriet er Moderator Riccardo Basile, dass er sich ein Weihnachtsfest mit all seinen Kindern wünsche, jedoch nicht wisse, ob das realistisch sei. "Dass das ein Wunsch ist, steht außer Frage! Aber da gehören immer mehr dazu als meine Wenigkeit. Da müssen in dem Fall die Mütter mitspielen", fügte der werdende Fünffach-Vater hinzu.

Die Herausforderung eines solchen Treffens liegt vor allem in der Organisation, da seine Kinder und deren Mütter auf verschiedene Städte verteilt leben. Während seine Ex-Frau Barbara Becker (58) mit den gemeinsamen Söhnen in Mailand lebt, wohnt sein jüngster Sohn Amadeus (15) mit Mutter Lilly Becker (49) in Düsseldorf. Tochter Anna Ermakova (25) hat ihr Zuhause in London. Laut Boris stehen seine Türen für ein gemeinsames Fest dennoch offen. Nun bleibt es abzuwarten, ob sich alle Beteiligten auf ein gemeinsames Fest einigen können.

Erst im vergangenen Monat hatte Lilian verraten, wie sie und Boris zueinandergefunden hatten. Die Politologin schilderte in einem Interview mit Bild, dass sie auf einer Geburtstagsfeier eines Freundes zunächst gar nicht wusste, wer der berühmte Tennisstar überhaupt war. "Ich wunderte mich bloß, dass alle plötzlich so aufgeregt waren, als er den Raum betrat", erinnerte sich die Ehefrau. Trotz ihrer Unsicherheit blieb Boris hartnäckig – und es entwickelte sich nach und nach eine zarte Annäherung zwischen den beiden.

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker, Ex-Tennisstar

Anzeige Anzeige

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, August 2025