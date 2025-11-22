Nicky Hilton begeistert mit Kids im Burberry-Partner-Look

Nicky Hilton (42) strahlte am Mittwochabend bei der festlichen Schaufensterenthüllung von Bloomingdale's in New York City – und das nicht allein. Gemeinsam mit ihren Töchtern Lily-Grace und Theodora sowie ihrer Mutter Kathy zog sie alle Blicke auf sich. Die vier Frauen erschienen im stimmigen Burberry-Look: Nicky trug einen eleganten beigefarbenen Trenchcoat, während ihre Töchter mit passenden Kleidern und Mini-Trenchcoats bezauberten. Kathy ergänzte die harmonischen Outfits mit einem klassischen Burberry-Check-Schal, kombiniert mit einem bordeauxroten Kleid – ein echter Hingucker inmitten der festlichen Atmosphäre.

Die Schaufensterenthüllung, ein beliebtes Highlight zur Weihnachtszeit, war ein Anlass für die Familie, kostbare gemeinsame Momente zu verbringen. Nicky, die auch als Modedesignerin bekannt ist, komplettierte ihren Look mit schwarzen Strumpfhosen, Lederstiefeln und einer Mini-Bowling-Tasche von Burberry. Diese Ensemble-Teile allein schlagen mit rund 3.600 Euro zu Buche. Ihre Mutter setzte währenddessen auf zeitlose Eleganz und kombinierte ihre Accessoires mit einer Chanel-Tasche im Wert von mindestens 9.600 Euro, verrät die Daily Mail. Die Familie genoss das Event in der ersten Reihe und zeigte sich in bester Stimmung.

Privat läuft es für Nicky ebenfalls rund. Seit ihrer Hochzeit mit James Rothschild im Jahr 2015 führen die beiden ein glückliches Leben mit ihren drei Kindern Lily-Grace, Theodora und Chasen. Das Paar lernte sich 2011 kennen und verlobte sich im romantischen Setting von Lake Como, bevor sie im berühmten Orangery-Garten des Kensington Palace den Bund fürs Leben schlossen. Nicky, die eine enge Beziehung zu ihrer Schwester Paris Hilton (44) pflegt, war bereits vor ihrer Ehe einmal kurz verheiratet. Heute widmet sie sich mit viel Leidenschaft ihrer Familie und erfolgreichen Karriere.

