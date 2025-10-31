Lilian begeistert Boris Becker mit ihrem Wimbledon-Wissen

Boris Becker (57) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) standen erstmals gemeinsam in einer Unterhaltungsshow vor der Kamera. Die Tennis-Legende und seine hochschwangere Partnerin waren am vergangenen Sonntag bei der Aufzeichnung der ARD-Sendung "Klein gegen Groß" mit Kai Pflaume (58) zu Gast. In der Show trat Boris mit Lilian im sogenannten "Wimbledon-Duell" an, bei dem Kinderkandidat Florian behauptete, alle Wimbledonsieger seit 1968 nur anhand der Finalergebnisse erkennen zu können – besser als der dreifache Wimbledon-Sieger selbst. Gegenüber Bild verriet der Ex-Profisportler: "Meine Frau hat mich unterstützt und wusste zum Glück die letzte Frage, nämlich das Ergebnis des diesjährigen Wimbledon-Finales, das Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz in vier Sätzen gewonnen hat."

Die Risikoanalystin ist offenbar auch dafür verantwortlich, dass Boris seine Leidenschaft für den Sport wiederentdeckt hat. Während "Klein gegen Groß" plauderte der Ex-Mann von Lilly Becker (49) aus: "Ich wollte eigentlich nicht mehr spielen. Dann hat sie den Tennissport entdeckt und ist eine große Tennisspielerin geworden. Jetzt bin ich ihr Tennislehrer." Das Hobby schweißt den ehemaligen Athleten und seine Frau nun noch enger zusammen.

Lilian und Boris gaben im Juni bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Für den 57-Jährigen ist es schon der fünfte Nachwuchs und damit könnte die Familienplanung auch abgeschlossen sein. Im Sky-Format "Meine Geschichte" beantwortete er die Frage, ob weitere Sprösslinge folgen könnten, so: "Jetzt haben wir erst einmal eins – und dann schauen wir weiter." Ob sich zu Amadeus (15), Noah (31), Elias (26), Anna (25) und dem baldigen Neuzugang noch weitere Geschwister dazugesellen werden, steht also noch in den Sternen.

Anzeige Anzeige

Imago Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Lilian und Boris Becker, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinen Söhnen im August 2024