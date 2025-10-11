Wäre Bert Wollersheim noch mal bereit für eine neue Liebe?

Bert Wollersheim (74) und Ginger Costello haben Ende März das Ende ihrer Ehe öffentlich gemacht. Während Ginger offenbar bereits wieder in einer neuen Partnerschaft glücklich ist, scheint Bert sein Leben als Single in vollen Zügen zu genießen. Im Interview mit Promiflash bei "The Ultimate Hype" sprach der Reality-TV-Star sehr offen über sein aktuelles Liebesleben. "Ich suche jetzt keine neue Partnerin. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Single-Dasein", erklärte er. Vor allem legt der Unternehmer großen Wert auf Ordnung, weshalb er sich derzeit schwer vorstellen kann, eine neue Beziehung einzugehen: "Allein der Gedanke, dass da irgendjemand alles durcheinanderbringt. Gruselig."

Dennoch gibt der ehemalige Unternehmer zu, dass er sich des Wertes einer Partnerschaft im Alter durchaus bewusst sei. "Der Mensch ist nicht konzipiert, allein zu leben, und im Alter jemanden zu haben, das ist ein unersetzbares Gefühl. Aber man kann es nicht erzwingen", teilt er offen mit. Im gleichen Atemzug betonte er jedoch, dass er sich lieber an den Momenten des Alleinseins erfreue, statt auf der Suche nach einer neuen Beziehung zu sein. Mit Humor fügte er hinzu, dass er im Laufe der Jahre wohl immer kauziger und schwieriger werde, wenn es darum gehe, eine neue Partnerin zu finden.

Die ehemalige Ehefrau des TV-Stars erläuterte kürzlich selbst, wie es zur Trennung gekommen sei. Ginger erklärte, dass beide schon länger unterschiedliche Interessen gehabt hätten und die Beziehung bereits über einen längeren Zeitraum auf der Kippe gestanden habe. Dass die beiden keinen gemeinsamen Lebensweg bis ins hohe Alter geplant hatten, stand laut Ginger ebenfalls fest. Bert scheint sich nun mit dem Zustand seines Lebens arrangiert zu haben und genießt die Ordnung und Unabhängigkeit, die seine neue Lebenssituation mit sich bringt.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim, Februar 2025

ActionPress / Jens Krick Ginger und Bert Wollersheim, September 2020

Imago Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim im Juli 2025 in Hamburg