Verliebt und glücklich: Sofia Richie feiert Elliots B-Day

Sofia Richie Grainge (27) feierte am Donnerstag den 31. Geburtstag ihres Ehemannes Elliot Grainge (32) und teilte dabei intime Einblicke mit ihren Fans. In einem Instagram-Post zeigte die Model-Größe mehrere Fotos des Paares, darunter ein elegantes Schwarz-Weiß-Bild, das sie bei einer formellen Veranstaltung Hand in Hand zeigt. Doch nicht nur das Ehepaar steht im Fokus: Auch ihre 17 Monate alte Tochter Eloise ist auf einigen Bildern zu sehen – allerdings bleibt ihr Gesicht diskret verdeckt. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen besten Freund und Seelenverwandten! Du bist der beste Vater und Ehemann, von dem ich je träumen könnte. Wir sind total vernarrt in dich und lieben dich über alles", schrieb Sofia in ihrer herzlichen Hommage an Elliot.

Neben den glamourösen Fotos erinnerte Sofia auch an einige unbeschwerte Familienmomente. Auf einem Bild hält sie Eloise, während Elliot ihr Lachen mit einem kleinen Zehenkitzeln hervorbringt. Besonders ins Auge stach ein Bild des Paares in Western-Looks, komplett mit passenden Cowboyhüten, als sie sich Hand in Hand in eine Arena begaben. Mit diesen Bildern zeigte das Paar eindrucksvoll, wie stark ihre Liebe ist und wie viel Freude die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter bringt. Die beiden, die bereits im Mai den ersten Geburtstag von Eloise feierten, erwarten zudem ihr zweites Kind, wie Sofia vor Kurzem stolz auf Instagram bekannt gab.

Sofia und Elliot, die seit April 2023 verheiratet sind, genießen ihr Familienglück in vollen Zügen. Sofia, die zuvor eine Beziehung mit Scott Disick führte, hat in Elliot, einem Musikmanager, ihren Seelenverwandten gefunden. In Interviews hat sie mehrfach betont, wie sehr das Muttersein sie verändert hat. Sie sprach über das gewonnene Selbstvertrauen und ihren Wunsch, dies an ihre Tochter weiterzugeben. Auch betonte sie, dass sie ihre Liebe zur Mode nicht wegen ihrer Mutterrolle aufgeben möchte – nur ihre Tasche sei seither ein wenig voller geworden. Mit dieser Offenheit begeistert sie regelmäßig ihre Fans.

Instagram / sofiagrainge Elliot Grainge und Sofia Richie Grainge

Instagram / sofiagrainge Elliot Grainge und Sofia Richie Grainge mit ihrer Tochter

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie, Model