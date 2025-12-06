Sofia Richie teilt süße Momente vom Babybauch-Shooting

Sofia Richie Grainge (27) hat eine süße Momentaufnahme ihres aktuellen Babybauch-Shootings mit ihrem Ehemann Elliot Grainge (32) auf Instagram geteilt. Das verliebte Paar posiert bei dem Shooting eng beisammen: Das Model hebt sein schwarzes T-Shirt, um den wachsenden Babybauch zu präsentieren, während es den Bauch humorvoll an Elliots unbedeckte Bauchpartie drückt. In lässiger Kleidung und vor einem schlichten weißen Hintergrund wirken die beiden entspannt und glücklich, während sie diese besonderen Momente für die Ewigkeit festhalten.

Das Shooting ist nicht das erste Mal, dass Sofia Aufnahmen ihrer Schwangerschaft mit der Öffentlichkeit teilte. Im Oktober hatte sie stolz verkündet, dass sie und Elliot ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Bereits 2023 hatte das Paar seine erste Tochter Eloise begrüßt. Im Podcast "SHE MD" sprach Sofia später offen über gesundheitliche Komplikationen nach der Geburt ihrer Tochter. Sie berichtete von einer Diagnose von postpartaler Präeklampsie, die sie zwang, einige Zeit zur Genesung im Krankenhaus zu verbringen. Glücklicherweise konnte die Tochter von Lionel Richie (76) diese Herausforderung meistern und beschreibt es heute als eine prägende Erfahrung.

Sofia und Elliot, die 2021 ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, feiern seit ihrer Hochzeit im April 2023 ihre Liebe. Die spektakuläre Trauung in Südfrankreich hatte auf Social-Media-Plattformen große Aufmerksamkeit erhalten, besonders durch Sofias elegante Looks und den Trend einer "leisen Luxus"-Hochzeit. Noch im selben Jahr kam Eloise zur Welt, und ihr zweites Baby wird schon in wenigen Monaten die kleine Familie komplettieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiagrainge Elliot und Sofia Richie Grainge beim Babybauch-Shooting 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiagrainge Elliot Grainge und Sofia Richie Grainge

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiagrainge Elliot Grainge und Sofia Richie Grainge mit ihrer Tochter