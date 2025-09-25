39. Geburtstag: Gina-Lisa Lohfink genießt neues Lebensjahr

Gina-Lisa Lohfink (39) hat ihren 39. Geburtstag gefeiert und nimmt das neue Lebensjahr mit voller Freude in Angriff. An ihrem Ehrentag zog es die Reality-TV-Ikone auf das Frankfurter Oktoberfest, wo sie in bester Gesellschaft von Bekannten aus der Branche einen ausgelassenen Abend verbrachte. Zu den Gratulanten gehörten unter anderem Kevin Schäfer, Walentina Doronina (25) und Annemarie Eilfeld (35). Die 39 sorgt bei Gina-Lisa aber keineswegs für Sorgenfalten, im Gegenteil: "Ich bin da ganz entspannt, mir macht das nichts. Ich finde, jedes Alter, jedes Jahr war etwas Besonderes und ich bin einfach nur froh, da zu sein, gesund zu sein", erklärte sie in positiver Stimmung gegenüber RTL.

Die gebürtige Hessin nutzte den besonderen Anlass auch, um einen ganz persönlichen Vorsatz für das kommende Lebensjahr zu teilen. Sie möchte auf ihre Grenzen achten und weniger nachsichtig gegenüber Menschen sein, die es nicht verdient haben. "Dass ich nicht immer so nett bin und so gutmütig und manchmal zu herzlich", wünscht sie sich, "weil dann habe ich es immer schwieriger [...], muss manchmal weinen, bin manchmal traurig", meint sie. Allerdings glaubt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin, dass sie sich mittlerweile nicht mehr verändern könne – was sie im Grunde aber auch nicht zu stören scheint: "Nee, ich bleibe so, wie ich bin", verkündet sie stolz und mit einem Lächeln auf den Lippen.

Neben den Reality-TV-Bekanntheiten waren selbstverständlich auch Gina-Lisas Engste bei der Geburtstagsfeier auf dem Oktoberfest dabei und stießen mit ihr gemeinsam auf ihr neues Lebensjahr an. So unter anderem ihr bester Freund Dirk Reichert und ihre Lebenspartnerin Missy. Zu herzlichen Glückwünschen teilte Missy ein gemeinsames Bild von der Feier auf Instagram, auf dem sie in ihren Oktoberfest-Looks gekleidet überglücklich in die Kamera grinsen. "Meine Birthday Queen", betitelte sie ihre liebste Gina-Lisa liebevoll.

IMAGO / STAR-MEDIA Gina-Lisa Lohfink an ihrem 39. Geburtstag

IMAGO / STAR-MEDIA Kevin Schäfer, Gina-Lisa Lohfink und Annemarie Eilfeld, September 2025

Instagram / lamissy_official Missy und Gina-Lisa Lohfink, Liebespaar