Matthew Perrys Drogendealerin bittet Richter um Gnade

Jasveen Sangha, die Frau, die beschuldigt wird, durch ihre Taten den Tod von Matthew Perry (†54) verursacht zu haben, hat sich, wie OK Magazine berichtet, mit einer eindringlichen Bitte an das Gericht gewandt. Laut Anklage drohen ihr bei einer Verurteilung bis zu 65 Jahren Haft. Die 42-Jährige, die auch unter dem Namen "Ketamin-Königin" bekannt ist, bat darum, ihre 17 Monate dauernde Abstinenz sowie ihre gesundheitlichen Probleme bei der Urteilsfindung zu berücksichtigen. Ihr Anwalt, Mark Geragos, reichte am 20. November Unterlagen ein, die den Behauptungen der Anklage widersprechen, Jasveen habe als Organisatorin eines Drogenrings agiert.

Der Jurist stellte dabei klar, dass seine Mandantin keine Führungsrolle ausgeübt habe. Jasveen selbst erklärte, dass die Mitbewohnerin, die in ihrem Haus Drogen lagerte, und ihr Freund, der sie bei Besorgungen begleitete, keine untergeordnete Rolle zu ihr gehabt hätten. Sie führte zudem an, dass diese Handlungen nicht belegten, dass sie eine Entscheidungsgewalt über die anderen Personen gehabt habe. Die Anklage hingegen wirft der Beschuldigten vor, aktiv ihre Umgebung in die kriminellen Aktivitäten eingebunden und organisiert zu haben. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass Jasveen das Medikament an eine Zwischenperson, Erik Fleming, verkaufte, die es dann an Matthews Assistenten Kenneth Iwamasa weitergab.

Matthew Perry, bekannt durch seine Rolle in der Kultserie Friends, verstarb am 28. Oktober 2023. Der beliebte Schauspieler wurde tot im Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden, nachdem sein Assistent ihm mindestens drei Dosen des von Jasveen verkauften Ketamins injiziert hatte. Dies führte gemeinsam mit anderen Drogen zu einer tödlichen Mischung. Matthews Drogenprobleme waren kein Geheimnis – immer wieder sprach der 54-Jährige zu Lebzeiten über seinen jahrelangen Kampf gegen die Sucht.

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

IMAGO / ABACAPRESS Matthew Perry im Mai 2005

Imago "Friends"-Cast