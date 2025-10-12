Matthews Tod: Das sagt Jennifer Aniston zu "Friends"-Reboot

Jennifer Aniston (56) hat sich eindeutig gegen ein Revival oder eine Fortsetzung der Kultserie Friends ausgesprochen. In einem Interview mit Harper’s Bazaar U.K. erklärte die Schauspielerin, die über zehn Staffeln hinweg die Rolle der Rachel Green verkörperte, dass ein solches Projekt ohne ihren verstorbenen Co-Star Matthew Perry (†54) unmöglich sei. "Es wäre buchstäblich physisch unmöglich", sagte sie und zeigte sich tief betroffen über den Verlust des Kollegen, der 2023 verstarb. Matthew litt an den "akuten Wirkungen von Ketamin", wobei auch andere Faktoren zu seinem Tod beitrugen.

Jennifer erinnerte sich mit Wehmut an ihre Zeit bei "Friends", die sie als prägend und freudvoll beschrieb. "Es war pure Freude", erzählte sie. Sie habe es jeden Tag kaum erwarten können, zur Arbeit zu gehen und ihre Kollegen Courteney Cox (61), David Schwimmer (58), Lisa Kudrow (62) und Matt LeBlanc (58) zu sehen. Besonders hob sie hervor, wie sehr sie sich darauf freute, die neuen Drehbücher zu lesen, die jeden Freitagabend nach den Dreharbeiten bereitlagen. Die enge Verbundenheit der Darsteller zeigte sich auch außerhalb des Sets: Nach dem Serienabschluss 2004 trafen sich die Schauspieler immer wieder privat, oft in kleineren Gruppen.

Ihr letztes gemeinsames Zusammentreffen als gesamter Cast fand 2021 im Rahmen der "Friends"-Reunion statt, die von HBO Max ausgerichtet wurde. Dieses Event, bei dem auch Matthew Perry zugegen war, erlebt Jennifer nun in einem besonderen Licht. Sie beschrieb ihn in einem früheren Interview als jemanden, der trotz innerer Kämpfe unglaublich viel lachte und Freude am Leben hatte. "Das war alles für ihn", sagte die Schauspielerin. Die Reunion wird nun als ein endgültiges, bittersüßes Kapitel in der Geschichte der "Friends" gesehen, das sie als eine einzigartige und besondere Erfahrung in Erinnerung behält.

Instagram / jenniferaniston Matthew Perry und Jennifer Aniston am Set von "Friends"

Getty Images Der Cast der US-Sitcom "Friends"

Instagram / Jennifer Aniston Erinnerungsfoto von Jennifer Aniston und Matthew Perry auf Instagram