Stargate-Revival: Amazon MGM belebt Kult-Serie neu

Amazon MGM Studios zündet den nächsten Sci-Fi-Kracher: Nach 14 Jahren Funkstille kehrt "Stargate" als Serie zurück – und zwar mit dem Originalteam im Hintergrund. Produziert wird das Comeback von Roland Emmerich (70) und Dean Devlin, den Köpfen hinter dem Kinofilm von 1994. Showrunner wird Martin Gero, der bereits an drei vorherigen Stargate-Serien mitwirkte. Verkündet wurde das Vorhaben jetzt in Los Angeles, berichtet Deadline. Mit der Ankündigung macht Amazon klar, wohin die Reise im Streaming-Rennen geht: große Marken, große Namen, große Pläne.

Noch im Sommer 2024 schien eine Rückkehr undenkbar. Roland hatte öffentlich erklärt, die zähe Rechtesituation habe ihm die Lust auf eine Fortsetzung genommen. Hinter den Kulissen änderte sich jedoch alles, als Amazon MGM übernahm und das Franchise früh als Priorität einstufte. Das Stargate-Universum ist riesig: Auf den Kinohit folgten "Stargate – Kommando SG-1", "Stargate Atlantis", "Stargate Universe", die Animationsserie "Stargate Infinity" sowie die TV-Filme "Stargate: Die Quelle der Wahrheit" und "Stargate Continuum". Sieht man von der Webserie "Stargate Origins" von 2018 ab, warteten Fans seit 14 Jahren auf frisches Material – nun steht der Neustart an, mit gestärkter Produktionspower und klaren Zuständigkeiten.

Martin Gero erinnert sich an seine Anfänge im Franchise und lässt wenig Zweifel an seiner Motivation: "Vor 20 Jahren hatte ich meinen ersten richtigen Job beim Fernsehen als Story Editor bei 'Stargate Atlantis'. Ich habe fünf Jahre lang an allen drei Serien des Franchise gearbeitet. 'Stargate' hat mir alles über das Fernsehen beigebracht – es ist Teil meiner DNA", zitiert ihn Deadline. "Ich bin überglücklich, dass mir Amazon MGM Studios die Aufgabe anvertraut hat, dieses unglaubliche Franchise in seine nächste Phase zu führen", äußerte Martin seine Vorfreude auf die bevorstehende Aufgabe. Auch Roland, der mit "Stargate" seinen Durchbruch feierte und dessen Leben aktuell in einem ARD-Dokumentarfilm zu sehen ist, freut sich auf das neue Projekt. Zumal er mit Dean einen langjährigen Weggefährten an seiner Seite hat. Für Fans ist die Rückkehr speziell dieses Duos mehr als Nostalgie: Es ist die Aussicht, dass vertraute Handschriften und neues Budget eine alte Liebe in die Gegenwart holen.

Getty Images Roland Emmerich, Regisseur

ActionPress Roland Emmerich bei der Hand- und Fußabdruckszeremonie am TCL Chinese Theater in Hollywood

Roland Emmerich bei einer Pressekonferenz in Tokio