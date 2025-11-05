So verliebt schwärmt Roland Emmerich von seinem Ehemann Omar

Roland Emmerich (69) ist nicht nur einer der erfolgreichsten Regisseure Hollywoods, sondern auch ein Mann, der im Privatleben sein großes Glück gefunden hat. Seit acht Jahren ist der "Meister der Apokalypse" mit Omar de Soto verheiratet, einem 34 Jahre jüngeren Filmemacher in spe. Die Beziehung zu seinem 36-jährigen Ehemann beschreibt er als tiefes Glück. "Wir haben eine großartige Beziehung. Wir sind jetzt seit 16 Jahren zusammen, seit acht Jahren verheiratet", schwärmte er im Gespräch mit der BUNTE. Dabei überstrahlt ihre Liebe alle Altersgrenzen, über die Emmerich nur schmunzelnd bemerkt, dass Omar selbst mit 40 wie Mitte 20 aussehen werde.

Doch auch bei so viel Harmonie bleibt eine langjährige Beziehung nicht ohne kleinere Uneinigkeiten. Erst kürzlich habe es, so der Regisseur, eine Diskussion über ein Drehbuch gegeben, das Omar geschrieben hatte. Emmerich sah sich gezwungen, auf Anschlussfehler hinzuweisen, und gibt zu, dabei vielleicht ein wenig zu energisch geworden zu sein. Dennoch betont er, dass er Omars Stil keinesfalls beeinflussen wolle, sondern ihm nur konstruktive Hinweise gebe. Den Altersunterschied in ihrer Beziehung empfinden die beiden jedoch nicht als relevant. Mit einem Augenzwinkern kommentierte Emmerich sogar die Vorstellung, dass Omar ihn eines Tages vielleicht im Rollstuhl an ein Filmset schieben wird.

Auch in der Vergangenheit hat Roland nie ein Geheimnis aus dem Altersunterschied gemacht. Schon vor Jahren betonte er im Interview mit t-online.de: "Er ist 33 Jahre jünger als ich und das macht überhaupt nichts aus." Besonders amüsant fand der Regisseur, dass Omar oft den Ton angibt. "Das ist ganz witzig. Ich werde von ihm immer beäugt. Er fragt dann: 'Warum machst du es nicht so und so?'", berichtete der Filmemacher damals. Neben seiner Ehe und seiner Familie bleibt für Roland aber seine Arbeit die größte Leidenschaft.

ActionPress Roland Emmerich mit seinem Ehemann Omar de Soto beim 46. Deutschen Filmball 2019

ActionPress Omar de Soto und Roland Emmerich

Getty Images Roland Emmerich, Produzent