Wolfgang Bahro wurde vor Monaten zum zweiten Mal Opa

Wolfgang Bahro (65) hat allen Grund zur Freude: Der Schauspieler, der seit über 30 Jahren als Dr. Jo Gerner in Gute Zeiten, schlechte Zeiten begeistert, ist vor wenigen Monaten zum zweiten Mal Großvater geworden. Sein Sohn David und dessen Frau haben ihm einen weiteren Enkelsohn geschenkt. "Seit vergangenem Jahr habe ich sogar schon zwei Enkelkinder!", verrät Wolfgang jetzt gegenüber der Bild-Zeitung. Sein ältester Enkel ist bereits vier Jahre alt, und der stolze Opa genießt die gemeinsame Zeit sichtlich.

Mit seinem ältesten Enkel teilt Wolfgang sogar eine besondere Leidenschaft: die Liebe zu Actionfiguren. Der Schauspieler besitzt über 3000 Sammlerstücke in seinem Keller, darunter Figuren aus Star Wars und Star Trek. Dabei hat sich bereits eine kleine Tradition entwickelt: "Wenn der Ältere kommt, dann sagt er sofort: Opa, wir gehen jetzt in den Keller, ja? Ich will Darth Vader 'Guten Tag' sagen!", erzählt Wolfgang schmunzelnd gegenüber Bild. Oft holen sie gemeinsam Figuren aus den Kisten nach oben, um damit zu spielen. Besonders beeindruckt ist der Vierjährige jedoch vom lebensgroßen Darth Vader.

Neben seinem Alltag als Großvater blickte Wolfgang im Bild-Interview auch auf die Beziehung zu seinem Sohn David zurück. Dieser wünschte sich als Kind manchmal mehr gemeinsame Zeit mit seinem viel beschäftigten Vater. In seiner Kindheit hatte Wolfgang viel zu tun, da er gerade seine Karriere gestartet hatte. Trotzdem zeigt sich David stolz, wie der Schauspieler verrät: "David sagt es zwar nicht, lächelt mich aber immer an, wenn jemand zu mir kommt und nach einem Autogramm fragt." Während Wolfgang beruflich für den RTL-Krimi "Haveltod – Ein Potsdam-Krimi" als Profiler vor der Kamera steht, läuft privat also alles auf Glückskurs.

ActionPress Wolfgang Bahro, Schauspieler

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Wolfgang Bahro bei der GZSZ-Jubiläumsfeier

Instagram / wolfgang_bahro Wolfgang Bahro, Schauspieler