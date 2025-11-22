Unter fünf Millionen Zuschauer: "Die Bergretter" enttäuschen

Die einst so erfolgreichen "Die Bergretter" schaffen es auch in der vierten Folge der 17. Staffel nicht, die magische Fünf-Millionen-Marke zu knacken. Am Donnerstagabend schalteten laut vorläufigen Daten von Quotenmeter 4,38 Millionen Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 18,3 Prozent entspricht. Besonders bei den jungen Erwachsenen bleiben die Quoten enttäuschend: Lediglich 390.000 aus dieser Zielgruppe verfolgten die Episode, was einem Marktanteil von 8,5 Prozent entspricht. Damit setzt sich der Abwärtstrend der einstigen Serien-Hitshow fort, die noch vor wenigen Jahren regelmäßig über fünf Millionen Zuschauer erreichte.

Im Vorfeld der Prime-Time konnte sich "SOKO Stuttgart" um 18 Uhr auf stabile Werte verlassen. Die Krimiserie mit Astrid M. Fünderich erreichte insgesamt 3,06 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 19,7 Prozent. Die Talkshow "Maybrit Illner", die später am Abend im ZDF Überlegungen über "Stadt, Land, Angst – Steigt Deutschland ab?" thematisierte, kam auf 1,86 Millionen Zuschauer. Der anschließende "Markus Lanz"-Talk zu gesellschafts- und rechtspolitischen Themen lockte immerhin noch 1,17 Millionen an, darunter 150.000 junge Erwachsene, die 8,8 Prozent Marktanteil ausmachten.

Bereits vor dem Staffelstart waren die Erwartungen an "Die Bergretter" groß. Fans fieberten voller Vorfreude den neuen Folgen entgegen, denn nach dem emotionalen Finale zuvor war die Spannung besonders hoch. Ob Markus, gespielt von Sebastian Ströbel (48), seine Beziehung mit Alex retten würde oder ob Nina wieder eine Rolle in seinem Leben spielen könnte, war schon damals Gesprächsthema Nummer eins. Auch das plötzliche Auftauchen seines Halbbruders und die Rückkehr seiner Tochter Mia versprachen reichlich Aufregung und sorgten in den sozialen Medien für Spekulationen.

