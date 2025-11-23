Josephin packt über Intimszenen mit "Bergretter"-Co-Star aus

Seit dem 30. Oktober 2025 flimmert die 17. Staffel der beliebten Serie "Die Bergretter" über die Bildschirme, und Fans dürfen sich über so manche Überraschung freuen. Eine davon ist die Rückkehr von Nina Reuther, gespielt von Josephin Busch, die am Ende der vorherigen Staffel Ramsau verlassen hatte. Ihre Rolle ist durch eine komplexe On-Off-Beziehung mit Markus Kofler, verkörpert von Sebastian Ströbel (48), geprägt. In einem Interview lobte Josephin Busch ihren Kollegen laut dem Magazin Merkur in höchsten Tönen und sprach offen über ihre Erfahrungen mit Filmküssen. "Sebastian ist ein angenehmer Spielpartner. Bei ihm fühle ich mich sicher", verriet sie.

Im Gespräch klärte die Schauspielerin zudem über die vermeintlich romantischen Momente eines Filmdrehs auf. Filmküsse seien in Wahrheit "gar nicht romantisch", wie sie betonte. Stattdessen sei es vor allem das gute Miteinander am Set, das für eine angenehme Arbeitsatmosphäre sorge. Sebastian Ströbel, der in der Serie die Hauptfigur Markus Kofler spielt, sei dabei eine zentrale Stütze. "Er sorgt für eine lockere Stimmung und Spaß. Wir lachen immer viel", erklärte Josephin weiter. Während die Geschichte zwischen Nina und Markus immer wieder für Dramatik sorgt, konzentrieren sich viele Fans der Serie längst auf eine andere erhoffte Lovestory: die zwischen Markus Kofler und Notärztin Katharina Strasser, dargestellt von Luise Bähr.

Doch wer auf ein Happy End zwischen Markus und Katharina wartet, wird wohl enttäuscht werden. Zwar hat die Fangemeinde dem Serien-Duo bereits den Spitznamen "Katkus" verliehen, doch wie Luise selbst bei MDR-Riverboat verriet, scheint diese Liebesgeschichte keine Zukunft zu haben. Josephin Busch selbst steht neben der Schauspielerei auch abseits des Rampenlichts mit beiden Beinen im Leben. Sie ist verheiratet und Mutter einer Tochter. Sebastian Ströbel wiederum, der in seiner Rolle als Bergretter regelmäßig die Herzen der Zuschauer höherschlagen lässt, hat sich privat ebenfalls einen Namen als bodenständiger und zugänglicher Schauspieler gemacht. Fans der Serie können jedenfalls gespannt sein, welche Wendungen die aktuelle Staffel noch bereithält.

Imago Josephin Busch, Mai 2024

Instagram / sebastianstroebel_official Sebastian Ströbel, Schauspieler

ZDF "Die Bergretter": Markus Kofler (Sebastian Ströbel) im Einsatz