Jimi Blue Ochsenknecht rät Tochter Snow späten TV-Start

Jimi Blue Ochsenknecht (33) möchte seiner vierjährigen Tochter Snow (4) einen klugen Ratschlag für die Zukunft mitgeben: Falls sie später ins Fernsehen wolle, solle sie sich Zeit lassen und es in Ruhe angehen. Vor allem Reality-TV sieht der Schauspieler und Reality-Star kritisch und rät ihr im Interview mit Web.de News: "Erst mal etwas anderes als Reality." Jimi Blue, der bereits als Kind im Showbusiness Fuß fasste, betonte, dass er das Alter, in dem er selbst anfing – er war damals zehn Jahre alt – für zu früh halte. Seine Ex-Partnerin und Mutter von Snow, Yeliz Koc (32), ist in dieser Hinsicht etwas toleranter und erklärte lachend, sie habe nichts dagegen, wenn Snow sich mit 18 für Reality-TV entscheide: "Auf jeden Fall machen."

Die beiden, die gemeinsam an der Erziehung ihrer Tochter arbeiten, sind aber einer Meinung darüber, dass Snow keinen Druck bekommen solle und ihren eigenen Weg finden müsse. Ab dem 2. Dezember gewährt das Ex-Paar private Einblicke in ihr Leben mit der neuen Doku "Yeliz & Jimi – We Are Family?!", die auf Sky und Wow zu sehen sein wird. In der Show wird jedoch besonders darauf geachtet, Snow zu schützen: Ihr Gesicht wird nur verschwommen gezeigt. Auch andere Kinder, die in der Serie zu sehen sind, werden unkenntlich gemacht, um ihre Privatsphäre zu wahren.

Für Jimi Blue und Yeliz hat Familie nach ihrer erneuten Annäherung eine neue Bedeutung gewonnen. Vor allem das Wohl ihrer Tochter Snow liegt ihnen am Herzen. Jimi Blue, der selbst in einer berühmten Familie aufwuchs, scheint aus seinen eigenen Erfahrungen gelernt zu haben und möchte seiner Tochter nun Stabilität bieten. Yeliz hingegen musste sich erst daran gewöhnen, Jimi Blue als aktiven Papa in ihrem Alltag zu akzeptieren. Beide scheinen jedoch das gemeinsame Ziel zu verfolgen, Snow eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen.

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie