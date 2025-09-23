Entwarnung? So geht es Carmen Geiss nach Gehirn-Operation

Carmen Geiss (60) wandte sich jetzt mit erfreulichen Neuigkeiten an ihre Fans: Die Unternehmerin und TV-Ikone hat ihre Gehirn-Operation erfolgreich überstanden. "Alles ist gut verlaufen! Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin", schrieb sie auf Instagram. Zu ihrer Botschaft teilte sie ein Foto aus dem Krankenhausbett, auf dem sie mit einem großen Pflaster am Kopf zu sehen ist. Die 60-Jährige hatte ihre Anhänger erst gestern auf Social Media mit der schockierenden Nachricht überrascht, dass sie sich einem solch riskanten Eingriff unterziehen müsse.

Die Verletzung hatte sie sich zugezogen, nachdem sie eigenen Angaben zufolge bei einem Sturz ein Hämatom erlitten hatte, das nun operativ entfernt werden musste. Wo genau der Unfall passiert ist, bleibt aktuell unklar, ebenso in welchem Krankenhaus die Operation durchgeführt wurde. Carmen nutzte jedoch die Gelegenheit, um allen Beteiligten für ihre Unterstützung zu danken: "Ein riesiges Dankeschön an die Ärzte, meine Familie und natürlich an euch für eure Liebe", schrieb sie an die zahlreichen Fans, deren Anteilnahme und positive Botschaften sie als überwältigend bezeichnete.

Schon vor dem Eingriff bewies die Millionärsgattin, dass sie ihren Humor trotz allem nicht verloren hat. Auf Instagram kommentierte sie die Situation mit einem Augenzwinkern: "Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen. Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an." Zudem zeigte sich die TV-Ikone kämpferisch und voller Zuversicht: "Ich bin eine Kämpferin und mit der Liebe meiner Familie, meiner Freunde und meiner wahren Fans stehe ich das durch", schrieb Carmen.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im Krankenhaus, September 2025

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Realitystar

Imago Carmen und Robert Geiss im Oktober 2024