Das wäre "Der Bergdoktor"-Darsteller Hans Sigl fast geworden

Bei der Bambi-Preisverleihung in München ließ Der Bergdoktor-Liebling Hans Sigl (56) im Gespräch mit Promiflash eine überraschende Alternative zu seiner Schauspielkarriere durchblicken. Auf die Frage, was aus ihm geworden wäre, wenn er nicht vor der Kamera gelandet wäre, antwortete der Serienstar knapp und deutlich: "Therapeut". Zudem machte Hans klar, dass diese Option für ihn nie nur ein flüchtiger Gedanke war, sondern aus einer echten Neigung heraus entstanden ist: "Ich habe Psychologie studiert, das war ganz toll. Ich habe auch Englisch studiert und wollte eigentlich Lehrer werden. Ich habe dann aber gedacht, also das Lehramt, ich weiß nicht. Aber das Therapeutische hat mich schon sehr gereizt."

Im Gespräch mit Promiflash verriet Hans auch Details zu seiner Arbeit bei "Der Bergdoktor", wo er seit Jahren die Hauptrolle verkörpert. Angesprochen auf ein mögliches Serienende zeigte sich der Schauspieler jedoch völlig entspannt: "Nee, das nicht. Wir erzählen eine tolle Geschichte und gerade da denke ich noch überhaupt nicht dran." Die Dreharbeiten für die kommende Staffel laufen bereits auf Hochtouren, was Fans auf viele weitere bewegende Episoden hoffen lässt.

Abseits der Kamera ist Hans bekannt für sein humorvolles Wesen und seine offene Art. Der gebürtige Österreicher fand erst nach Umwegen zu seiner Leidenschaft, dem Schauspiel, und begeisterte seitdem Millionen Fernsehzuschauer. In Interviews betont er immer wieder, wie sehr ihn das Leben in den Bergen und die Verbundenheit mit der Natur, wie sie auch in der Serie thematisiert wird, inspirieren. Privat hält sich der TV-Liebling jedoch weitgehend bedeckt und genießt das Familienleben mit seiner Frau.

Anzeige Anzeige

Imago Hans Sigl, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hans Sigl, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Susanne und Hans Sigl, Bambi-Verleihung 2024