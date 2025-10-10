17 Jahre Ehe: Hans Sigl verrät seinen Schlüssel zum Glück

Hans Sigl (56) und seine Ehefrau Susanne sind seit beeindruckenden 17 Jahren verheiratet und haben nun ihr Geheimnis für eine erfüllte Beziehung verraten. Im Interview mit BUNTE sprach das Paar über die wichtigen Bausteine ihrer langjährigen Ehe. Während Susanne den Blick füreinander und ein tiefes Empfindungsvermögen als entscheidend beschreibt, betont Hans die Bedeutung von Streit. "Wir streiten uns gerne. Streit ist ein erhöhtes Maß an Auseinandersetzung", erklärte der Schauspieler und fügte hinzu, dass dies ein wichtiger Teil ihrer Beziehung sei, um Herausforderungen gemeinsam zu meistern.

Das Paar hebt auch die Balance zwischen Nähe und Eigenständigkeit hervor. So betonte Susanne, wie wichtig es sei, aufmerksam zu bleiben und den Partner wirklich wahrzunehmen, ohne sich dabei selbst zu verlieren. "Das hat einfach etwas mit einem tiefen Empfinden füreinander zu tun, mit einer großen Aufmerksamkeit. Mit der Fähigkeit, hinzuschauen, wie es dem Menschen geht, den man liebt", beschreibt sie. Diese Mischung aus Achtung voreinander und dem gleichzeitigen Selbstfokus, gepaart mit ehrlichem Austausch, sei wesentlich für das Funktionieren ihrer Ehe. Hans sieht in der Fähigkeit, offen und respektvoll Konflikte auszutragen, eine Art "Ehehygiene", die dabei hilft, eine gesunde Beziehung zu erhalten und Missverständnisse schnell aus der Welt zu schaffen.

Schon in der Vergangenheit war Hans, der vor allem durch seine Rolle in der Serie Der Bergdoktor Bekanntheit genießt, offen über die Besonderheiten, die er in seiner Ehe schätzt. Dabei ist es nicht nur die langjährige Partnerschaft, die ihn mit Susanne verbindet, sondern auch der bewusste Umgang miteinander. Die beiden wirken eingespielt und betonen bei öffentlichen Auftritten häufig ihre Vertrautheit. Eine Ehe von 17 Jahren – das allein spricht Bände.

Imago Susanne und Hans Sigl, Bambi-Verleihung 2024

Getty Images Susanne und Hans Sigl, November 2023

Imago Hans Sigl, Schauspieler

