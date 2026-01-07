Entzündeter Finger: Aurelia Lamprecht musste ins Krankenhaus

Aurelia Lamprecht meldet sich mit einer Schreckensnachricht aus dem Krankenhaus Baden-Baden. Die Reality-TV-Bekanntheit erklärt ihren Fans, was passiert ist: Seit drei Tagen kämpft sie mit einem heftig geschwollenen und entzündeten Mittelfinger, nachdem sie sich am Nagel Haut abgerissen hatte. In der Nacht wurden die Schmerzen so stark, dass sie kaum schlafen konnte. Als plötzlich Eiter austrat, ihr schwindelig wurde und die ganze Hand pochend heiß war, suchte sie Hilfe. "Ich sollte das vielleicht doch mal anschauen lassen", schreibt Aurelia auf Instagram und nimmt ihre Community so live mit.

Kurz darauf folgt die Entwarnung – und die Details zur Behandlung. "Alles gut", berichtet Aurelia in ihrer Insta-Story weiter. Im Krankenhaus wurde die Wunde "so ein bisschen aufgeschnitten, gereinigt", wie sie schildert. Dazu gab es eine antibiotische Salbe und Tabletten, um die Infektion in den Griff zu bekommen. Die Ärztinnen und Ärzte verordneten außerdem eine Kontrolle am Folgetag, um sicherzugehen, dass die Entzündung zurückgeht und keine Komplikationen auftreten. Aurelia wirkt gefasst, dankt den Profis vor Ort und kündigt an, ihre Follower weiter auf dem Laufenden zu halten.

Für ihre Community ist dieser ehrliche Einblick nichts Neues: Aurelia teilt regelmäßig Momentaufnahmen aus ihrem Alltag – von Beauty-Pannen bis zu kleinen Gesundheitsfauxpas – oft mit einem Augenzwinkern. Nähe zur Community gehört für die Influencerin genauso dazu wie schnelle Updates in stressigen Situationen. Ihre Follower reagieren darauf meist mit praktischen Tipps und aufmunternden Nachrichten. Auch diesmal trudeln Genesungswünsche ein, und viele erinnern daran, kleine Wehwehchen nicht zu unterschätzen – besonders, wenn sie so schmerzhaft werden wie bei Aurelia.

Anzeige Anzeige

Imago Aurelia Lamprecht bei Fame Fighting 2 im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht mit ihrem bandagierten Finger, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Realitystar

Anzeige