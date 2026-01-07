Amira Aly kommentiert die Krisengerüchte mit Christian Düren

Wochenlang wurde spekuliert, doch nun äußert sich Amira Aly (33) erstmals zu den Gerüchten rund um eine vermeintliche Liebeskrise mit Christian Düren (35). Im Podcast "Iced Macho Latte" sprach die Moderatorin über Themen wie Silvesterpläne, eine Wahrsagerin und erklärte auch, wie es um ihr Liebesleben steht. "Es scheint ja ein Mann an meiner Seite zu sein, der gut für mich ist", verriet Amira mit einem Lächeln und bezieht sich damit auf Aussagen, die eine Wahrsagerin traf. Zu einer Krise äußerte sie sich nicht direkt, erlaubte aber mit einem "Alles gut" den Schluss, dass es offenbar keinen Beziehungsbruch gibt.

Für neuen Gesprächsstoff sorgte Amira auch mit den Prophezeiungen der besuchten Wahrsagerin in ihrer österreichischen Heimat. Diese habe für 2026 große Veränderungen vorhergesehen: eine Schwangerschaft im Frühjahr und eine Heirat im Spätsommer. "Ich bin ja noch nicht mal verlobt, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll", kommentierte sie schmunzelnd. Dennoch beschrieb sie die Aussagen als "lustig", besonders die bestimmten Heiratsdaten im August und September, die ihr empfohlen wurden. Für den kommenden Jahreswechsel kündigte sie außerdem bereits konkrete Pärchenpläne an. So möchte Amira in einer "urigen Hütte" gemeinsam mit "allen Pärchen" ihres Freundeskreises ins neue Jahr starten. Dieses Jahr habe sie nicht die passende Bleibe gefunden. "Das machen wir aber nächstes Jahr", stellte sie klar.

Vor rund fünf Wochen hatten Schlagzeilen rund um eine mögliche Liebeskrise Aufsehen erregt. Bild berichtete, Amira habe auf die Frage, wie sie Weihnachten verbringe, nur knapp geantwortet: "Allein." Auch die Andeutung aus ihrem Bekanntenkreis, dass sie Heiligabend in Köln mit ihren Söhnen und ohne Christian verbringen wolle, hatte die Gerüchte weiter angefacht. Laut dem Newsportal behauptet sogar ein Insider des Bekanntenkreises, dass sich Amira und Christian längst getrennt hätten. Der Moderator hat sich zu den Gerüchten bisher noch nicht zu Wort gemeldet.

Imago Amira Aly und Christian Düren, Juli 2025

Imago Amira Aly, Moderatorin

Panama Pictures / ActionPress Christian Düren, Moderator