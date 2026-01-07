ABBA-Star Björn Ulvaeus' Ex-Frau Lena ist mit 76 verstorben

Traurige Nachrichten aus dem ABBA-Umfeld: Lena Ulvaeus, die frühere Ehefrau von Musiker Björn Ulvaeus (80), ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Bestätigt wurde ihr Tod von Björns langjähriger Agentin Görel Hanser gegenüber der schwedischen Zeitschrift "Svensk Damtidning". "Ich kann bestätigen, dass das stimmt. Darüber hinaus habe ich keinen Kommentar", erklärte sie dem Blatt. Weitere Details zu den Umständen von Lenas Tod wurden zunächst nicht öffentlich gemacht, doch für den ABBA-Star und die gemeinsame Familie bedeutet die Nachricht einen schweren Verlust.

Bekannt war, dass Lena seit vielen Jahren mit einer Erkrankung kämpfte: Bereits 2003 war bei ihr eine chronische lymphozytäre Leukämie diagnostiziert worden. In einem Interview mit "Hälsoliv" erinnerte sie sich an den Moment der Diagnose. "Wir sind beide zusammengebrochen, Björn und ich. Wir haben uns einfach nur festgehalten", erzählte sie. Die Krankheit habe ihren Blick auf das Leben grundlegend verändert: "Man verändert sich als Mensch, wenn man nur noch begrenzte Zeit hat. Man darf zu niemandem gemein sein, man wird wohl freundlicher und ehrlicher."

Kennengelernt hatten sich Björn und Lena Ende 1978 bei einer Silvesterfeier im Haus von Benny Andersson (79) und Anni-Frid Lyngstad (80), damals noch eng verbunden mit der ABBA-Zeit. 1981 gaben sich beide das Jawort, aus der Ehe stammen die Töchter Emma und Anna. Nach mehr als vier gemeinsamen Jahrzehnten gab das Paar 2022 seine Trennung bekannt. "Nach vielen wunderbaren und ereignisreichen Jahren haben wir uns entschlossen, getrennte Wege zu gehen", ließen sie damals über ihre Sprecherin verlauten. Trotz der Trennung betonten sie, dass sie auch weiterhin als Familie verbunden bleiben wollen und bei wichtigen Ereignissen im Leben ihrer Kinder und Enkel gemeinsam präsent sein möchten.

Karin Törnblom / IBL Bildbyrå Björn Ulvaeus und seine Frau Lena bei der "Mamma Mia - The Party"-Premiere im Januar 2016

Imago Lena Ulvaeus in Vaxholm, Schweden

Getty Images Björn Ulvaeus und seine Frau Lena im November 2014