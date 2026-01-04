Das ist Hans Sigls Vorstellung vom "Der Bergdoktor"-Abschied

Hans Sigl (56) hat verraten, wie er sich eines Tages den Abschied seines Bergdoktor-Helden Martin Gruber (55) vorstellt – nämlich ohne viel Drama, dafür aber mit reichlich Symbolik. Obwohl der Schauspieler kürzlich seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat, scheint er sich viele Gedanken über das mögliche Ende zu machen. In einem Interview mit Die Welt beschrieb er detailliert, wie er sich den Abschied vorstellt: Martin Gruber solle seine Praxis endgültig schließen, sein Auto auf dem Gruberhof parken und abdecken, bevor er in ein Taxi steigt, das ihn dahin zurückbringt, wo er einst hergekommen ist. "Dann spätestens, wenn alle merken, was kommt, möchte ich, dass alle weinen oder – noch besser: lachen", erklärte Hans. Am Ende der Szene solle ein neuer "Bergdoktor" am Bahnsteig auftauchen.

Gleichzeitig betont Hans, dass die Geschichte noch lange nicht auserzählt sei und die Arbeit am Set weitergehe. Dennoch blickt er dankbar auf die Karriere zurück, die ihm "Der Bergdoktor" ermöglicht hat. Ursprünglich begann er das Projekt mit einem auf vier Jahre begrenzten Vertrag. Er selbst hätte damals nicht gedacht, dass die Serie ein derartiger Erfolg wird. Um sich ganz auf die Dreharbeiten am Wilden Kaiser konzentrieren zu können, lehnte der Schauspieler sogar andere Rollenangebote ab, beispielsweise für den Tatort.

Vor seiner Karriere als Schauspieler hätte das Leben von Hans Sigl übrigens eine ganz andere Wendung nehmen können: Der Österreicher studierte Psychologie und Englisch und hatte überlegt, Lehrer oder Therapeut zu werden. Besonders das Therapeutische habe ihn früh begeistert, bevor er seine Berufung vor der Kamera fand. Heute kann der Serienliebhaber dennoch seine Neigung zur Psychologie ausleben – sei es durch die Entwicklung seines Rollencharakters oder durch den positiven Einfluss, den die Serie auf das Leben ihrer Zuschauer hat.

Anzeige Anzeige

ZDF und Christian Kaufmann Fotografie, Archivnummer: 89935-1-11 Hans Sigl in "Der Bergdoktor"

Anzeige Anzeige

Imago Hans Sigl, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images "Der Bergdoktor"-Cast: Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl, 2017

Anzeige