Howard Carpendales Ehe stand wegen Affäre auf der Kippe

Howard Carpendale (79) gewährt in seiner neuen Autobiografie "Unerwartet" einen schonungslosen Einblick in sein Leben und seine Beziehung zu seiner heutigen Ehefrau Donnice. Besonders offen spricht der Sänger über einen Seitensprung während der Dreharbeiten zur RTL-Serie "Matchball" im Jahr 1994 in Monaco. Trotz einer Liebeserklärung an Donnice verliebte er sich in eine andere Frau. Die Affäre brachte die Beziehung ins Wanken. Donnice reagierte auf den Vertrauensbruch mit einem Absturz, der sie tief erschütterte. "Monaco, Sonne, Glamour und ein klopfendes Herz – jeder Tag, jede Nacht ist wie ein schöner Traum", erinnert sich Howard laut eigener Aussage, wie Bild vorab berichtet.

Die Konsequenzen der Affäre offenbaren in Carpendales Buch ein weiteres Kapitel des Schmerzes. Der Vertrauensbruch führte zu chaotischen Zeiten in ihrer Partnerschaft. Donnice, die selbst aus einer schwierigen Vergangenheit stammt und in über 30 Pflegefamilien aufwuchs, kämpfte mit alten Dämonen und rutschte immer wieder in den Alkoholmissbrauch ab. Der Sänger beschreibt in seiner Autobiografie emotionale Momente, in denen er ihre Rückfälle nur schwer aushalten konnte. Wiederholte Klinikaufenthalte brachten zunächst keine dauerhafte Besserung. Erst nach Jahren schaffte sie es, den Kreislauf aus Abstinenz und Rückfällen zu durchbrechen. Heute sei Donnice seit sechs Jahren trocken – und ihre Ehe habe wieder an Stabilität gewonnen.

In seiner Autobiografie offenbarte der Sänger ebenfalls, dass er als Kind Opfer sexuellen Missbrauchs wurde. "Ich wusste nicht, was ich tun soll", erinnerte sich Howard an die schrecklichen Erlebnisse mit einem britischen Matrosen, der ein Bekannter seines Vaters war. Besonders schmerzlich beschreibt er den Umgang seiner Eltern mit dem Vorfall: "Über Sexualität sprach man nicht. Homosexualität und Pädophilie waren ein noch größeres Tabu", schrieb Howard. Damals fehlten ihm der Mut und die Worte, um sich zu wehren. Erst später hatte er seinen Eltern davon erzählt – von ihnen kam jedoch keine Reaktion.

Getty Images Howard Carpendale und seine Ehefrau Donnice, Oktober 2023

Getty Images Donnice Pierce und Howard Carpendale im Oktober 2009 in München

Getty Images Howard Carpendale bei "Schlagerbooom – Alles Funkelt! Alles Glitzert!", Oktober 2025