Schlagerstar Howard Carpendale verbot Sohn Wayne das Singen

Wayne Carpendale (48) sorgte in der Giovanni (47)-Zarrella-Show, die am Samstag im ZDF ausgestrahlt wurde, für großes Aufsehen. Der Schauspieler war aus einem besonderen Grund angereist: Die Show fand im Rahmen eines Specials für seinen Vater Howard Carpendale (79) statt. Während des Gesprächs mit Moderator Giovanni Zarrella verriet Wayne zudem ein überraschendes Detail aus seiner Vergangenheit. Sein Vater habe ihm vor Jahren ein klares Verbot ausgesprochen: "Mein Sohn, du kannst alles machen, nur nicht singen", habe Howard ihm damals gesagt. An dieses Versprechen halte er sich bis heute.

Für Howard Carpendale, der seit mehr als sechs Jahrzehnten im Rampenlicht steht, war der musikalische Verzicht seines Sohnes offenbar eine klare Sache. Wayne selbst nimmt das mit einem Augenzwinkern: "Und ich habe alles gemacht, nur nicht gesungen", scherzte er auf der Bühne. Inzwischen hat er sich längst als Schauspieler einen Namen gemacht und war unter anderem in TV-Serien wie "Der Landarzt" oder "Unter Uns" zu sehen. Doch die Melodien seines Vaters begleiten ihn bis heute. Als Kind oft mit auf Tour, besucht Wayne nun häufig gemeinsam mit seiner Ehefrau Annemarie (47) und ihrem Sohn Mads (7) die Konzerte seines berühmten Vaters.

Privat zeigt Wayne Carpendale gern seine humorvolle Seite. Rund 424.000 Instagram-Fans freuen sich regelmäßig über seine kreativen und witzigen Clips. Seine Frau Annemarie, selbst in der Medienwelt zu Hause, nimmt seinen Online-Eifer gelassen: "Wenn ich ein paar Stunden irgendwo im Zimmer verschwinde, dann weiß meine Frau: 'Oh Gott, er macht wieder irgendwas auf Instagram'", scherzte der Schauspieler in der Show. Gemeinsam genießen die drei Carpendales auch heute noch die besondere Atmosphäre bei Howards Auftritten – wo Wayne dann privat lautstark mitsingt.

Getty Images Wayne und Howard Carpendale bei der Almauftriebparty in München im September 2007

Getty Images Howard und Wayne Carpendale am Set des Films "Lebe dein Leben"

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Vater Howard Carpendale, 2023