Sarah Jessica Parker feiert süße "Sex and the City"-Reunion

Beim Golden Eve traf Sarah Jessica Parker (60) einen alten Bekannten wieder. Auf dem roten Teppich stand ihr plötzlich David Eigenberg (61) gegenüber. Der Schauspieler spielte einst Steve Brady in ihrer Serie Sex and the City. In einem Video, das People vorliegt, ist zu sehen, wie sich die beiden Hollywoodstars mit einer herzlichen Umarmung begrüßen. Beide hatten außerdem familiäre Begleitungen dabei. Kurzerhand stellte Sarah ihrem Gegenüber ihren Sohn James Wilkie Broderick (23) vor, während David seine Tochter Myrna mit ins Gespräch holte.

Sarah wurde an diesem Abend eine besondere Ehre zuteil. Die Serienberühmtheit erhielt beim Golden Eve, einer Veranstaltung im Rahmen der Golden Globes, den "Carol Burnett Award". Der Preis geht jedes Jahr an eine Person, die die Fernsehlandschaft in ihrem Leben besonders geprägt hat. Gleichzeitig wird zudem der "Cecil B. DeMille Award" vergeben, bei dem es um Errungenschaften in der Filmbranche geht. Dieser Preis ging in diesem Jahr an die Schauspielerin Helen Mirren (80).

Privat bleibt Sarah fest geerdet. Der Weltstar ist seit 1997 mit Matthew Broderick (63) verheiratet. Gemeinsam leben sie in Manhattan und ziehen drei Kinder groß: James sowie die Zwillinge Tabitha und Marion. Im Netz zeigt die US-Amerikanerin immer wieder Einblicke in das Leben der berühmten Familie. Zum 23. Geburtstag ihres Sohnemanns teilte sie zum Beispiel ein rührendes Video, das sie mit dem Song "Sweet Baby James" unterlegte. Obendrein wünschte sie ihm ein aufregendes Jahr und betonte: "Wir lieben dich so."

Getty Images Sarah Jessica Parker beim Booker Prize 2025

Getty Images Cynthia Nixon und David Eigenberg bei den Glaad Media Awards, 2003

Instagram / sarahjessicaparker Sarah Jessica Parkers Geburtstagsgruß an ihren Sohn über Instagram