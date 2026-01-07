Reunion? One-Direction-Jungs machen gemeinsame Produktion

Zayn Malik (32) und Louis Tomlinson (34) sind zurück vor der Kamera – gemeinsam! Die beiden früheren One-Direction-Stars wurden jetzt erstmals bei Dreharbeiten zu ihrer neuen Netflix-Show gesichtet, während sie sich in einer Rikscha durch New Orleans kutschieren ließen. Wie The Sun berichtete, filmte eine überraschte Passantin das Duo. Zayn trug ein Denim-Hemd, Louis eine Sonnenbrille und ein Shirt mit Skelettmotiv. Als die Frau sie ansprach, hoben beide gleichzeitig den Arm zum schüchternen Gruß.

Der zufällige Clip aus New Orleans landete auf TikTok und löste dort prompt eine Welle der Euphorie aus. Unter dem Video schrieb ein Nutzer staunend: "Wie krass! Bist du einfach so über sie gestolpert?" Ein anderer kommentierte begeistert: "Wie sie gleichzeitig den Kopf drehen und winken… immer noch synchron nach all den Jahren." Ein dritter Fan spottete, die zwei würden zwar versuchen, unauffällig zu bleiben, säßen aber "im auffälligsten Fahrzeug aller Zeiten". Die Netflix-Dokuserie soll nicht nur Szenen wie diese vom Roadtrip quer durch die Staaten enthalten, sondern auch persönliche Erinnerungen an die One-Direction-Zeit und an ihren verstorbenen Bandkollegen Liam Payne (†31), dessen Tod die früheren Mitglieder wieder näher zusammengebracht haben soll.

Die zwei Musiker, die nach dem Ende von One Direction getrennte Wege gegangen sind, haben sich in den letzten Jahren ihr eigenes Leben aufgebaut – oft weit weg von der britischen Heimat. Louis pendelt regelmäßig in die USA, um seinen Sohn zu sehen, der mit Stylistin Briana Jungwirth dort lebt. Zayn wiederum verlegte seinen Lebensmittelpunkt schon 2018 in die Staaten, zunächst nach New York, inzwischen lebt der Sänger in Pennsylvania.

Anzeige Anzeige

Carlos Alvarez / Getty Images Zayn Malik und Louis Tomlinson bei einem One-Direction-Konzert

Anzeige Anzeige

https://www.tiktok.com/@katelynngarcia8/video/7590210512734981407 Louis Tomlinson und Zayn Malik in einer Rikscha

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction