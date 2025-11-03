Sebastian Ströbel: Seine Familie ist seine "Kraftquelle"

Sebastian Ströbel (48) spricht offen darüber, wie er zwischen Abenteuer am Set und Alltag mit seiner Familie balanciert. Der Star aus "Die Bergretter" pendelt für die Dreharbeiten in Österreich regelmäßig in seine Heimatstadt Hamburg, wo Ehefrau Kristina und die vier Töchter auf ihn warten. "Meine Familie ist meine wichtigste Kraftquelle", sagte er im Gespräch mit Teleschau. Deshalb fahre er jedes Wochenende heim, "egal wie anstrengend das ist", erklärte Sebastian. Neue Folgen seiner Erfolgsserie sind seit Donnerstag, 30. Oktober, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen – doch für den Schauspieler bleibt klar: Zuhause tankt er auf, dort holt er sich die Energie für den hochalpinen Berufsalltag.

Zwischen Gipfeln, Stunts und langen Drehtagen hält ihn vor allem der tägliche Austausch mit seinen Liebsten auf Kurs. "Ich versuche, trotz allem immer nah dran zu bleiben – dank unserer Smartphones klappt das auch gut", erklärte er im Interview. Er weiß aber auch, wie fragil das Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben sein kann: Es habe Phasen gegeben, in denen es nicht gut lief. Umso entschlossener setzt Sebastian heute Grenzen. Familie bleibe seine "Nummer Eins". Sollte daheim das Signal kommen, dass es nicht mehr gehe, würde er zurücktreten. Als Vater schaut er dabei genau hin, was seine Kinder stärkt: Werte mitgeben, Gefahren einschätzen lernen – und dann loslassen. "Als Vater mache ich mir natürlich immer Sorgen – egal, ob die Reise nur nach Italien geht oder extremer ist", sagte er. Sein Wunsch für die Zukunft klingt bodenständig und groß zugleich: "Mit meiner Familie alt werden!"

Privat findet der Schauspieler seinen Ausgleich in Routinen, die ihn erden, wenn er nicht am Küchentisch in Hamburg sitzt: viel Sport, Lesen, Sprachen lernen – kleine Inseln im Pendelalltag. Freunde beschreiben ihn als jemanden, der lieber anruft, als lange Texte zu schreiben, und der Familienpläne notfalls zwischen zwei Szenen abstimmt. Mit Kristina ist Sebastian seit vielen Jahren ein Team; beide setzen auf klare Absprachen und hörbares Interesse am Gegenüber. Zuhause dreht sich vieles um die vier Töchter, vom Schulalltag bis zu Reiseplänen, bei denen der Abenteurer in ihm manchmal mitzittert und doch Raum gibt. Das gemeinsame Ziel, zusammenzuhalten, trägt – ob in Hamburg, am Set in den Bergen oder auf der Rückbank nach einem langen Wochenende.

Getty Images Sebastian Ströbel bei der Jubiläumsfeier zum 75. von ndF in München

Sabine Finger Fotografie Sebastian Ströbel in "Die Bergretter"

Instagram / sebastianstroebel_official Sebastian Ströbel in den Bergen