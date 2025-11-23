Katarina Witt blamierte Günther Jauch im WWM-Promi-Special

Es war eine Show voller Humor und Spannung, als Sonja Zietlow (57), Johannes B. Kerner (60), Katarina Witt und Till Reiners am Prominenten-Special von Wer wird Millionär? teilnahmen. Besonders amüsant wurde es, als Katarina mit einem frechen Kommentar Günther Jauch (69) bloßstellte. Der Moderator hatte zuvor stolz verkündet, in ihrem Fitnessstudio Kunde zu sein. Doch der ehemaligen Eiskunstläuferin entging kein Detail: "Du bist unsere größte Archivleiche", konterte sie trocken. Die Studiozuschauer lachten lauthals, während selbst Günther kurzzeitig sprachlos war.

Im Laufe der Sendung erspielten die prominenten Kandidaten insgesamt 285.000 Euro für den diesjährigen RTL-Spendenmarathon. Johannes schnappte sich dabei die höchste Summe mit souveränen 125.000 Euro. Katarina und Sonja holten jeweils 64.000 Euro. Till hingegen entschied sich, bei der 64.000-Euro-Frage auszusteigen und erspielte somit 32.000 Euro. Die Spezialausgabe kam beim Publikum gut an und erzielte laut Quotenmeter einen Marktanteil von 14,9 Prozent.

Katarina ist nicht nur für ihre Erfolge im Eiskunstlauf bekannt, sondern auch für ihre charmante Präsenz im Fernsehen. Abseits des öffentlichen Rampenlichts engagiert sie sich vielseitig, darunter auch als Fitnessstudio-Betreiberin. Günther, der als Moderator seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen TV-Landschaft ist, hat stets ein Faible für schlagfertige Wortwechsel bewiesen – doch selbst er muss zugeben, dass Katarina mit ihrer spitzen Bemerkung für einen der lustigsten Momente der Sendung sorgte. Die beiden kennen sich seit Jahren und schätzen den respektvollen, aber humorvollen Umgang miteinander.

RTL / Stefan Gregorowius Katarina Witt beim "Wer wird Millionär?"-Prominenten-Special

RTL Günther Jauch, November 2025

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Witt, Till Reiners, Johannes B. Kerner und Sonja Zietlow bei "Wer wird Millionär"