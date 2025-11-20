Günther Jauch warnt vor Kandidatin im WWM-Promi-Special

Das kommende Promi-Special von Wer wird Millionär? verspricht Spannung pur. Am Donnerstagabend treten Katarina Witt, Sonja Zietlow (57), Johannes B. Kerner (60) und Till Reiners in der beliebten Quizshow an, um für den guten Zweck ihr Wissen unter Beweis zu stellen. Moderator Günther Jauch (69) hat dabei bereits eine klare Favoritin. Er setzt auf Sonja, die nicht nur mit ihrer bisherigen Erfahrung in Quizshows überzeugt, sondern auch mit einem beeindruckenden IQ von 132 punkten kann. "Also, wenn die irgendwas macht, dann macht die das richtig! Und deswegen ist die immer gefährlich", verriet Günther gegenüber RTL. Zu sehen gibt es die Show anlässlich des RTL-Spendenmarathons ab 20:15 Uhr.

"Man merkt das ja auch, Lufthansa – zack, hat sie's zur Pilotin gebracht. Dann hat sie mal das Golfspielen angefangen, hat ein Wahnsinns-Handicap und hat da immer die besten Werte auf dem Platz", führte Günther weiter aus. Auch Johannes hob er hervor: Der "Quiz-Champion"-Gastgeber sei "vielseitig interessiert" und mehrfach erprobt, 2003 und 2020 holte er jeweils 125.000 Euro. Katarina und Till betreten hingegen Neuland. Während die ehemalige Eiskunstläuferin von Günther als "junggebliebene, lebenserfahrene Frau" beschrieben wurde, gilt der Comedian als "unbeschriebenes Blatt".

Günther steht bereits seit mehr als zwanzig Jahren als Moderator von "Wer wird Millionär?" vor der Kamera und hat über die Jahre nicht nur zahlreiche Prominente begrüßt, sondern auch mehrere Millionäre gekürt. Zu den bisherigen Gewinnern der Höchstsumme zählen bekannte Namen wie Oliver Pocher (47), Thomas Gottschalk (75) und Barbara Schöneberger (51). Jedes Mal sorgt die Show für Spannung und Überraschungen – wer wird wohl diesmal den großen Sieg holen?

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

RTL / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow, Moderatorin

Getty Images Till Reiners mit seiner "Goldenen Henne", September 2025