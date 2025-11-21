"Bessere Hälfte": Sie begleitet Sonja Zietlow überall hin

Beim diesjährigen Promi-Special von Wer wird Millionär? überraschte Sonja Zietlow (57) nicht nur mit ihrem Wissen, sondern auch mit einer emotionalen Enthüllung. Die Dschungelcamp-Moderatorin hatte ihre Freundin Irena Lakomy als Begleitung ins Kölner Studio von Günther Jauch (69) mitgebracht. In einem Gespräch erklärte Sonja, wie wichtig Irena in ihrem Leben ist. Sie bezeichnete sie liebevoll als ihre "bessere Hälfte", ihre "Frauenbeauftragte" und sogar als ihre "moralische Instanz". Die beiden sind unzertrennlich. "Wir beraten uns dann immer sehr viel, weil sie auch sehr vielwissend und sehr vielbereist ist", erklärte Sonja mit einem Lächeln.

Wer Irena Lakomy ist und wie wichtig die Rolle ist, die sie im Leben der Moderatorin spielt, wurde im Gespräch noch deutlicher. Die enge Freundin begleitet Sonja nicht nur auf Reisen, sondern ist auch während der Dschungelcamp-Staffeln immer in ihrer Nähe. So ist sie nicht nur Unterstützerin, sondern auch ein wichtiger Teil von Sonjas beruflichem und privatem Alltag. Auch bei Günther Jauch sorgte dieses Bekenntnis für Gesprächsstoff und herzliche Momente im Studio.

Sonja ist bekannt dafür, die Menschen um sich herum wertzuschätzen, sowohl privat als auch beruflich. Seit 2004 moderiert sie das Dschungelcamp, wo nicht nur Irena, sondern auch ihr Ehemann Jens Oliver Haas eine wichtige Rolle spielt. Während Sonja vor der Kamera steht, leiht Jens in der deutschen Version der Show Dr. Bob (75) seine Stimme. So hat die Moderatorin ihr starkes familiäres und freundschaftliches Netzwerk stets an ihrer Seite, womit sie auch in schwierigen oder stressigen Situationen den nötigen Rückhalt findet.

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Sonja Zietlow, Moderatorin

RTL / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow, Moderatorin

Gulotta, Francesco / Action Press Sonja Zietlow mit Ehemann Jens Oliver Haas