Virginia Giuffres (†41) Bruder spricht nun über ihren Kampf

Virginia Giuffre (†41), die im April dieses Jahres im Alter von 41 Jahren verstorben ist, bleibt vielen als mutige Klägerin gegen Jeffrey Epstein (†66), Ghislaine Maxwell (63) und Andrew Mountbatten Windsor (65) im Gedächtnis. Ihr Bruder Sky Roberts, der in einem emotionalen Interview mit RTL sprach, beschrieb sie als außergewöhnlich und stark, trotz der schweren Last ihrer Erfahrungen. Virginia war eines der bekanntesten Opfer in einem der größten Missbrauchsskandale der jüngeren Geschichte. Sie hinterlässt drei Kinder, die nun ohne ihre Mutter aufwachsen müssen. Ihre Geschichte hat sie in ihren Memoiren "Nobody’s Girl" festgehalten, in denen sie ihre Erlebnisse und den mutigen Kampf gegen ihre Peiniger teilt.

"Nobody’s Girl" beschreibt Virginias erschütternde Erfahrungen als Jugendliche, in denen sie von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell in eine Abhängigkeitsbeziehung gebracht und über Jahre sexuell ausgebeutet wurde, bevor sie fliehen konnte. Ghislaine Maxwell wurde später zu 20 Jahren Haft verurteilt, doch Virginia nannte in ihrem Buch nur wenige Namen der Verantwortlichen, darunter Jeffrey und Andrew, der zuletzt auch seine Titel verlor. Für Sky und seine Frau Amanda ist das Buch ein Vermächtnis. "Es ist wichtig, die Geschichte aus der Perspektive einer Überlebenden zu hören", sagte Amanda bei RTL. Sie hoffen, dass es auch anderen Opfern hilft, ihre Stimme zu finden und gehört zu werden.

Der Kampf für Transparenz rund um den Epstein-Skandal hat sich seit Virginias Tod intensiviert. Ihr Bruder betonte immer wieder die Bedeutung, die Wahrheit ans Licht zu bringen und für die Stimmen der Opfer einzutreten. Bereits zu Lebzeiten engagierte sich Virginia Giuffre, um auf das Leid der Opfer aufmerksam zu machen, und hinterließ durch ihren Einsatz eine wichtige Botschaft: Es ist möglich, auch den mächtigsten Tätern die Stirn zu bieten. Dieses Vermächtnis möchten ihre Familie und Unterstützer weitertragen.

Anzeige Anzeige

Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Virginia Giuffre

Anzeige Anzeige

Imago Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor, 2025