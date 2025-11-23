Melissa und die Verführer: Wie geht es Marwin Klute damit?

In der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. stellen Marwin Klute (28) und Melissa Heitmann (29) ihre Beziehung auf die ultimative Probe. Bislang sind sie sich gegenseitig treu geblieben – jedoch scheint sich Melissa von Folge zu Folge besser mit den Verführern zu verstehen. Ein Fan möchte nun von Marwin auf Instagram wissen, wie es für ihn ist, das in der Ausstrahlung zu sehen. "Ist schon schwierig mit anzusehen", gesteht er und fügt hinzu: "Wie dann ein anderer Mann ihr die ganze Zeit Komplimente macht. Sie findet es ja auch schön und lässt auch immer mehr Körperkontakt zu."

Der Reality-TV-Darsteller kann auch genau benennen, welche Szenen ihm bis jetzt nicht gefallen haben. "Zum Beispiel auch der Moment mit dem Tränen wegwischen und die Hand aufs Bein legen – das war schon sehr intim", zählt er auf. Er mache sich bei den Bildern auch Gedanken, da er schon das Gefühl habe, dass Melissa allmählich eine emotionale Bindung aufbaut – vor allem Verführer Kevin scheint es ihr angetan zu haben: "Das ist schon hart. Sie war ja schließlich meine kleine süße Prinzessin und es ist nicht geil, sie dann mit einem anderen Mann zu sehen." Rückblickend denke er, es wäre besser gewesen, wenn sie von Anfang an klare Grenzen gesetzt hätten: "Komplimente sind schön und gut und auch eine Bezugsperson zu haben – aber nicht so intensiv."

Während Marwin eine ganze Menge an dem Verhalten seiner Partnerin auszusetzen hat, bekleckert sich der Muskelmann aber auch selbst nicht unbedingt mit Ruhm. Seine Aussagen und Handlungen innerhalb der Show sorgten bei den Zuschauern bereits für Empörung. In den bisherigen Folgen wurde Marwin unter anderem gezeigt, wie er sich Lapdances von Verführerinnen gönnt und den Kleidungsstil von Melissa als "billig" bezeichnete – er verglich sie sogar mit "einer H*re". Auf einer Bootsparty ging er noch weiter und forderte Frauen auf, vor ihm auf die Knie zu gehen, während er Prosecco auf ihre Brüste spritzen wollte.

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute im Mai 2025

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, Realitystars

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Reality-TV-Darsteller