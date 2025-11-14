Giovanni Zarrellas Weihnachtsshow bekommt Konkurrenz von RTL

Giovanni Zarrella (47) übernimmt in diesem Jahr eine ganz besondere Aufgabe und tritt in große Fußstapfen: Der Sänger präsentiert am 4. Dezember erstmals "Die große Weihnachtsshow". Diese Sendung ist die Nachfolge der langjährigen Benefizshow "Die schönsten Weihnachts-Hits", die zuvor viele Jahre von Carmen Nebel (69) moderiert wurde. In den sozialen Medien teilte Giovanni freudig mit: "Wir starten mit einer neuen Show in die Adventszeit." Doch trotz der schönen Nachricht wartet auch eine Herausforderung auf ihn, denn zur gleichen Zeit plant der Sender RTL eine eigene Sendung – mit "2025! – Menschen, Bilder, Emotionen" will der Sender den Zuschauern einen unterhaltsamen Jahresrückblick bieten.

Während Carmen Nebel sich 2024 nach einer langen Moderatorenkarriere von der Weihnachts-Benefizshow verabschiedete, übernimmt Giovanni nun das Zepter im ZDF. Seit 2021 ist er mit seiner erfolgreichen "Giovanni Zarrella Show" im deutschen Fernsehen präsent und hat eine solide Fangemeinde für sich gewonnen. Die Premiere seiner Weihnachtsgalashow ist daher ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere. Ob die Zuschauerzahlen die Erwartungen übertreffen können, bleibt abzuwarten, vor allem angesichts der parallel laufenden Konkurrenzsendung auf RTL.

Für Giovanni bedeutet diese neue Rolle nicht nur eine berufliche Herausforderung, sondern auch eine emotionale Bindung. Der ehemalige Bro'Sis-Sänger hat immer wieder betont, wie sehr er die festliche Atmosphäre und die Musik liebt. Privat ist der Musiker glücklich mit Jana Ina Zarrella (48) verheiratet und Vater von zwei Kindern, sodass Weihnachten für Giovanni, der seine Ehe einst mit einer großen Lüge belastete, auch zu Hause eine ganz besondere Zeit im Jahr darstellt. Seine Fans können sich darauf freuen, die besinnliche Stimmung und musikalische Talente in seiner typischen, warmherzigen Präsentation erleben zu dürfen.

Getty Images Giovanni Zarrella, Moderator

Getty Images Giovanni Zarrella, Sänger

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im März 2024