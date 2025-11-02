Darum möchte Russell Crowe seine Partnerin nicht heiraten

Russell Crowe (61) hat in einem Interview mit 60 Minutes eindeutig klargestellt, dass er nicht vorhat, seine Freundin Britney Theriot zu heiraten. Der "Gladiator"-Star, der bereits eine Ehe hinter sich hat, dementierte zudem alle kursierenden Gerüchte um eine angebliche Verlobung mit der 33-Jährigen. Der Oscar-Preisträger erklärte: "Mein Leben ist voller Freude und Glück, warum das mit einer Hochzeit ruinieren?" Russell und Britney führen seit fünf Jahren eine Beziehung. Die beiden genießen nach eigenen Aussagen eine glückliche Partnerschaft und erleben ihren Alltag als "sehr gute Freunde", die sich gegenseitig respektieren.

Russell, der zuletzt Aufmerksamkeit für seine Rolle als Hermann Göring im Historien-Drama Nuremberg erregt hat, gewährte seltene Einblicke in seine Partnerschaft. Kennengelernt haben sich der Hollywood-Star und Britney, eine ehemalige Schauspielerin und Cheerleaderin aus New Orleans, bereits 2013 am Set des Thrillers Broken City. Doch ihre romantische Beziehung begann erst im November 2020. Gemeinsam besuchten sie kürzlich das Toronto International Film Festival, wo sie sich bestens gelaunt bei der Premiere von Nuremberg präsentierten.

Russell, der aus seiner Ehe mit der australischen Sängerin Danielle Spencer (56) zwei Söhne hat, sieht keinen Bedarf, wieder vor den Traualtar zu treten. Zwar ist die Ehe des Schauspielers seit 2018 offiziell beendet, doch das Verhältnis zwischen ihm und seiner Ex-Frau gilt weiterhin als freundschaftlich. Schon vor einem Jahr sorgte Russell mit einer außergewöhnlich offenen Beichte über sein Liebesleben für Aufsehen. Der Filmstar gab zu, sich nach seiner Scheidung ausgetobt zu haben. "Ich war eine verdammte H*re", sagte er damals laut Daily Mail vor Publikum. Sein Verhalten sei "fast schon lächerlich" gewesen und er sprach offen über eine Affäre mit einer "deutlich jüngeren" Frau.

Getty Images Russell Crowe und Britney Theriot bei der Premiere von "Nuremberg" im TCL Chinese Theatre in Hollywood, Oktober 2025

Lisa Maree Williams/Getty Images Russell Crowe und Danielle Spencer, 2011

Getty Images Russell Crowe, September 2025 in Toronto

