So viel hat Vogue Williams im UK-Dschungelcamp abgenommen

Vogue Williams (40) hat ihre Zeit im britischen Dschungelcamp erfolgreich hinter sich gebracht und zog gleich im Anschluss auf der Waage Bilanz: Während ihrer 13 Tage im australischen Dschungel hat die Reality-Darstellerin ordentlich abgenommen. "Ich habe fast vier Kilo verloren. Das ist eine Menge!", berichtete Vogue jetzt in ihrem Podcast "Vogue and Amber". Sie war als Nachzüglerin in die Staffel eingestiegen und musste das Camp als dritte Prominente wieder verlassen. Die 40-Jährige kehrte diese Woche nach London zurück und postete direkt Bilder ihrer rührenden Wiedervereinigung mit ihren drei Kindern Theo, Gigi und Otto.

Im Camp verfolgte Vogue einen klaren Plan, um fit zu bleiben: Sie absolvierte täglich Übungen wie Kniebeugen, Rudern und Ausfallschritte. Wie sie ihren Mitbewohnern erklärte, wollte sie ihre Verdauung in Gang halten und verhindern, dass die typischen Dschungelmahlzeiten aus Reis und Bohnen "alles verstopfen". Ihr Durchhaltevermögen zahlte sich in sichtbar trainierten Bauchmuskeln aus, auch wenn sie nach ihrer Rückkehr bemerkte, dass die abgenommenen Kilos schnell wieder auf die Waage kamen. "Crash-Diäten funktionieren nicht", resümierte sie in ihrem Podcast. Auch Camp-Kollegin Lisa Riley berichtete von drastischem Gewichtsverlust: Die Schauspielerin verlor ganze neun Kilogramm während ihrer Zeit vor Ort.

Privat verbringt Vogue gern Zeit mit ihrer Familie und ihrem Ehemann Spencer Matthews (37), der sie am Londoner Flughafen herzlich empfing. Die Dschungel-Erfahrung teilt sie ausführlich mit ihren Fans, nicht nur im Podcast, sondern auch auf sozialen Medien. Trotz der teils harten Bedingungen scheint Vogue das Abenteuer genossen zu haben, über das sie mit Schwester Amber jetzt regelmäßig plaudert. Ihre Disziplin im Training dürfte für ihre Fans ein weiterer Grund sein, sich von ihrer Lebensfreude und Energie inspirieren zu lassen.

Imago Moderatorin Vogue Williams nach ihrem Dschungelcamp-Exit, Dezember 2025

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kindern, Dezember 2023

Getty Images Vogue Williams mit ihrem Mann Spencer Matthews