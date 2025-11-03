Bestwert für Joko: "Wer stiehlt mir die Show?" boomt im TV

Joko Winterscheidt (46) hat es wieder geschafft: Am Sonntagabend eroberte der Moderator in seiner beliebten Quizshow Wer stiehlt mir die Show? seinen Platz zurück. Im spannenden Finale konnte er sich gegen seinen Mitstreiter Olli Dittrich (68) durchsetzen und kehrt nun an die Spitze der Sendung zurück – zumindest bis zur nächsten Folge. Mit der von ProSieben ausgestrahlten Show wurde zudem ein neuer Rekord aufgestellt. Satte 16,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen markierten den bisherigen Staffel-Bestwert, während der Sender mit einem Tagesmarktanteil von 8,8 Prozent den Sonntag für sich entschied.

Doch lange kann sich Joko nicht zurücklehnen. Schon am kommenden Sonntag stellen sich seine drei prominenten Gegner erneut der Herausforderung, ihm die Moderation streitig zu machen. Neben Entertainer Olli treten auch Schauspielerin Karoline Herfurth (41) und Musiker Olli Schulz (52) an, um ihn vom Thron zu stoßen. Zudem sorgt die Wildcard für frischen Wind: Die 23-jährige Elmas aus Dortmund wird ihr Glück versuchen und sich neben den Prominenten in den zahlreichen Rätsel- und Quizrunden beweisen. Das Konzept bleibt klar: Wer es schafft, Joko im großen Finale zu besiegen, darf die kommende Ausgabe der Erfolgsshow übernehmen.

Schon in der zweiten Folge hatte die Show für Überraschungen gesorgt, als Olli zum ersten Mal in dieser Staffel das Moderationspult übernehmen durfte. Seine Chance bekam er durch einen beeindruckenden Sieg im Finale, nachdem Karoline und Olli Schulz bereits in den Vorrunden ausgeschieden waren. Die Wildcard-Kandidatin Jacqueline musste sich kurz vor dem großen Duell geschlagen geben. Unterstützung bekam Olli ausgerechnet von Klaas Heufer-Umlauf (42), der als spontaner Ersatz für Katrin Bauerfeind (43) souverän durch das Finale führte. Am Ende ließ Olli mit 24 Punkten alle hinter sich und sicherte sich so den Platz als Moderator.

Anzeige Anzeige

Joyn/Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige Anzeige

Joyn/Julian Mathieu Olli Dittrich bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige Anzeige

Joyn/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", März 2025