Sie fordern Joko bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2026 heraus

Die Produktion der elften Staffel von Wer stiehlt mir die Show? hat begonnen! In Berlin starten Joko Winterscheidt (46) und das Team von Florida Entertainment heute mit den Dreharbeiten zu sechs neuen Folgen, die ab Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden sollen. Prominente Herausforderer sind dieses Mal Ex-Tennisprofi Andrea Petković, Kabarettist Till Reiners und Musiker Nico Santos (32). Wie immer darf auch in jeder Folge eine Wildcard-Teilnehmerin oder ein Wildcard-Teilnehmer in das Rennen um die Moderation einsteigen, so Joyn.

Bis es so weit ist, bleibt es spannend in der aktuellen Staffel: Erst kürzlich gelang es Musiker Olli Schulz (52), Joko die Moderation der Show abzunehmen. Für ihn bedeutet das, dass er nun die nächste Folge am kommenden Sonntag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Joyn Livestream moderieren wird. Gleichzeitig nutzt Joko die Gelegenheit, sich bestens auf die neue Staffel vorzubereiten. Dass die Quizshow dabei alles andere als ein einfacher Wettbewerb ist, zeigt das Konzept, bei dem knifflige Fragen und unerwartete Herausforderungen zum Alltag gehören.

In der Vergangenheit hat sich Jokos Idee, die eigene Show als Preis zu vergeben, als voller Erfolg herausgestellt. In den letzten Staffeln konnten zahlreiche Prominente und Wildcard-Kandidaten die Moderatorrolle übernehmen, darunter bekannte Namen wie Karoline Herfurth (41) und mehrfach auch Olli Schulz. Die Sendung begeistert nicht nur mit einem herausfordernden Konzept, sondern lebt auch von Joko selbst, der mit Charme, Humor und seinem markanten Stil Publikum und Teilnehmer gleichermaßen begeistert. Die Zuschauer können sich also darauf freuen, im Frühjahr 2026 weitere spannende Duelle zu sehen, bei denen es um weit mehr als nur Ruhm und Ehre geht.

Joyn/Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Joyn/Florida TV Joko Winterscheidt, Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners, "wer stiehlt mir die Show?" 2026

Getty Images Joko Winterscheidt im Mai 2024