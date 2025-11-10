Er moderiert Joko Winterscheidts "Wer stiehlt mir die Show?"

Olli Schulz (52) hat es geschafft: Der Musiker konnte sich bei Wer stiehlt mir die Show? gegen Joko Winterscheidt (46) durchsetzen und sich das begehrte Moderatoren-Mikro sichern. In einer spannenden Finalrunde bewahrte der Entertainer diesmal die Nerven und schlug den bisherigen Gastgeber, der ihm bei einem früheren Finale noch die Show gerettet hatte. Damit wird in der nächsten Folge der beliebte Entertainer selbst die Moderation des Formats übernehmen, während Joko als Kandidat antritt.

Schon während der aktuellen Folge sorgte der 52-Jährige zusammen mit den anderen Stars und der Wildcard-Kandidatin Elmas für viele unterhaltsame Momente. Besonders chaotisch wurde es beim "Domino Day"-Spiel, als unter Zeitdruck eine Kettenreaktion aus Gegenständen aufgebaut werden musste. Während Karoline Herfurth (41) sichtlich überfordert stöhnte, demonstrierte Olli Dittrich seine kreative Seite, indem er kurzerhand Menschen aus dem Publikum in seine Konstruktion integrierte. Am Ende spielte dies jedoch keine Rolle im Finale, in dem Olli Schulz trotz mancher Wissenslücken triumphierte.

Olli ist nicht der erste Prominente, der Joko in der laufenden Staffel die Show stiehlt. Zuvor hatte bereits Olli Dittrich (68) das Moderationsrecht für eine Folge übernommen und dabei seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Das Konzept der Show, in der sich Prominente und Wildcard-Teilnehmer in Spielen und Fragerunden messen, begeistert schon seit mehreren Staffeln die Zuschauer. Für die kommende Woche dürfen sich die Fans nun auf einen neuen Gastgeber freuen, der Humor und Spontaneität garantiert: Olli Schulz wird die Show auf seine Weise gestalten und dabei sicherlich für einige Überraschungen sorgen.

Joyn/Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

IMAGO / Stephan Wallocha Olli Schulz, Musiker

Joyn/Julian Mathieu Olli Dittrich bei "Wer stiehlt mir die Show?"