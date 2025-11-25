Billy Bob Thornton weigerte sich, 70. Geburtstag zu feiern

Billy Bob Thornton (70) hat seinen 70. Geburtstag im Sommer still und leise verbracht. Der Schauspieler, der am 4. August das runde Jubiläum feierte, wollte keine große Party und keine Geschenke. Stattdessen bat er seine Ehefrau Connie Angland darum, niemandem davon zu erzählen. Wie er gegenüber dem Rolling Stone erzählte, verbrachte er den besonderen Tag einfach zu Hause mit seiner Familie. "Connie fragte mich, was ich mir wünsche, und ich sagte: 'Nichts, absolut nichts. Erzähl es einfach niemandem.'" Stattdessen genoss der Star eine vegane Torte, da er weder Weizen noch Milchprodukte verträgt: "Jedes Mal, wenn ein Typ wie ich Kuchen essen kann, ist es ein großartiger Tag."

Mittlerweile ist Billy Bob seit 23 Jahren mit Connie zusammen, seit zwölf Jahren sind sie verheiratet. Die gemeinsame Tochter des Paares ist inzwischen 20 Jahre alt. Im Interview sprach er auch über seine fünf vorangegangenen Ehen und witzelte, dass manche davon wohl etwas leichtsinnig entstanden seien: "Die anderen Male war es so, als hätte man ein bisschen zu viel getrunken, und jemand meinte: 'Wir sollten heiraten.' Und ich dachte: 'Ja, okay.'" Mittlerweile scheint der Schauspieler angekommen zu sein und beschreibt sein derzeitiges Leben als äußerst zufriedenstellend. Es ist ihm wichtig, möglichst viel Zeit abseits des Rampenlichts zu verbringen. Zu Hause fühle er sich ohnehin am wohlsten. Gegenüber dem Magazin People stellte er klar, dass er die große Bühne meidet: "Ich halte mich da einfach raus", sagte er über den Hollywood-Trubel und politische Debatten.

Billy Bob setzt auf Beständigkeit. Die Partnerschaft mit Connie beschreibt der Musiker und Regisseur als ruhigen Gegenpol zum Trubel der Branche, mit festen Alltagsritualen und einem engen Familienband. Auch das Verhältnis zu engen Bezugspersonen aus seiner Vergangenheit scheint stabil geblieben zu sein. So betonte er in früheren Interviews, dass er trotz seiner Scheidung von Angelina Jolie (50) freundschaftlich mit ihr verbunden blieb. In ihrem Fall führte er die Trennung auf unterschiedliche Lebensstile zurück, ohne Groll. Nach eigenen Angaben genießt er es, die Aufmerksamkeit aktuell hauptsächlich auf seine Familie und neue berufliche Projekte zu lenken. Derzeit ist Billy Bob in der Serie "Landman" zu sehen, wo er die Rolle des Tommy Norris spielt.

Getty Images Billy Bob Thornton im Juli 2022

Getty Images Billy Bob Thornton und Connie Angland, Mai 2004

Getty Images / Kevin Winter Billy Bob Thornton bei den Golden Globes 2017