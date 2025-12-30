So diszipliniert bleibt Jana Ina Zarrella an den Feiertagen

Während viele über die Feiertage Plätzchen und Festtagsgans genießen, macht Jana Ina Zarrella (49) ihrem Ruf als Disziplin-Profi alle Ehre: Die Moderatorin verbringt die Weihnachtstage mit ihrem Mann Giovanni Zarrella (47) auf einem Kreuzfahrtschiff und nutzt selbst den sonnigen Landgang in Miami nur kurz, bevor es zurück an Bord ins Fitnessstudio geht. An ihrer Seite trainiert eine Freundin, gemeinsam kämpfen sie sich durch Planks und Crunches. Auf Instagram zeigt Jana Ina die schweißtreibende Einheit – und beweist, dass sie keine Neujahrsvorsätze braucht, weil sie ihre Routine das ganze Jahr über durchzieht.

Im Studio an Bord fließen die Schweißperlen, die Stimmung bleibt trotzdem leicht. Als die Freundin mitten im Satz über die Intensität stöhnt und von "ekelhaften Übungen" spricht, prustet Jana Ina vor Lachen los – ein Moment, den sie ihren Followern nicht vorenthält. Danach gibt es keinen Cocktail, sondern einen Karotten-Ingwer-Smoothie im Martini-Glas, den die beiden augenzwinkernd zelebrieren. Später gönnt sich die sportliche Urlauberin dann doch etwas Süßes: eine frische Waffel, kommentiert mit einem klaren Fazit – "Die habe ich mir sowas von verdient!" Auf Social Media hagelt es Zuspruch: "Respekt!" und "Gerne mehr davon!" schreiben Fans, die sich sichtlich von der Konsequenz der Moderatorin motivieren lassen.

Hinter den disziplinierten Workouts steckt bei Jana Ina mehr als nur der Wunsch nach einer guten Figur an den Feiertagen. Die zweifache Mutter betont immer wieder, wie wichtig ihr Fitness und Bewegung im Alltag sind, weil sie auch in Zukunft aktiv, selbstständig und mobil bleiben möchte. Auf Social Media teilt sie regelmäßig einfache Übungen, die sich auch ohne Geräte zu Hause nachmachen lassen, und ermutigt ihre Community, lieber kleine Einheiten konsequent durchzuziehen, statt auf schnelle Neujahrsvorsätze zu setzen. Gemeinsam mit Giovanni, mit dem sie seit vielen Jahren als Team durchs Leben geht, wirkt die Moderatorin privat wie beruflich eng verbunden – ob bei TV-Projekten, Charity-Aktionen oder jetzt beim sportlichen Kreuzfahrt-Urlaub, bei dem nach hartem Training Genuss trotzdem nicht zu kurz kommen darf.

Getty Images Jana Ina Zarrella im November 2022

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella und ihre Freundin beim Sport, Dezember 2025

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, TV-Stars