Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Lifestyle
Musik
Guns N' Roses
Kaum Nachfrage: Guns N' Roses kämpfen mit Ticketflaute

Kaum Nachfrage: Guns N' Roses kämpfen mit Ticketflaute

- Sandra Janke
Lesezeit: 2 min

Guns N' Roses haben für den Sommer 2026 zwei Konzerte in der Berliner Uber Arena angekündigt, doch die Tickets verkaufen sich bislang nur schleppend. Seit dem 28. November können Fans Karten über Online-Plattformen Ticketmaster erwerben, doch sowohl für den 23. als auch den 25. Juni sind noch zahlreiche Plätze verfügbar. Dies betrifft offenbar alle Kategorien – von Stehplätzen bis zu Sitzplätzen in bester Lage.

Woran liegt’s? Ein naheliegender Faktor ist die schiere Präsenz der Band in den vergangenen Jahren. Guns N' Roses waren viel unterwegs, traten unter anderem in diesem Jahr beim Wacken-Festival auf, sodass ein Teil der Fans schlichtweg "satt" zu sein scheint. Ebenso gilt die Setlist als wenig variabel, was Wiederkehrer weniger lockt. Nicht zuletzt könnten die hohen Ticketpreise für die Berlin-Konzerte ausschlaggebend sein: Wer ganz vorn dabei sein will, zahlt für ein VIP-Ticket 373,50 Euro, reguläre Sitzplätze starten bei 77,25 Euro.

Guns N' Roses werden im Rahmen ihrer Welttournee über 60 Konzerte geben, darunter auch in anderen europäischen Metropolen wie Paris und Dublin, bevor sie Nordamerika bereisen. Beim Berliner Publikum könnte der Nostalgie-Faktor eines der Zugpferde werden und weitere Ticketkäufe initiieren. Schließlich steht die Band seit Jahrzehnten für ikonische Werke wie "Sweet Child O’ Mine" oder "November Rain" und hat so eine feste Fangemeinde aufgebaut.

Slash und Duff McKagan von Guns N' Roses beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2016
Kevin Winter/Getty Images for Coachella
Slash und Duff McKagan von Guns N' Roses beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2016
Axl Rose von Guns N' Roses
Getty Images
Axl Rose von Guns N' Roses
Duff McKagan, Axl Rose und Slash von Guns N' Roses beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2016
Kevin Winter/Getty Images for Coachella
Duff McKagan, Axl Rose und Slash von Guns N' Roses beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2016
Zwei Berlin-Termine in der Uber Arena – clever oder zu viel des Guten?
In diesem Artikel