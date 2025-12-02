Kaum Nachfrage: Guns N' Roses kämpfen mit Ticketflaute

Guns N' Roses haben für den Sommer 2026 zwei Konzerte in der Berliner Uber Arena angekündigt, doch die Tickets verkaufen sich bislang nur schleppend. Seit dem 28. November können Fans Karten über Online-Plattformen Ticketmaster erwerben, doch sowohl für den 23. als auch den 25. Juni sind noch zahlreiche Plätze verfügbar. Dies betrifft offenbar alle Kategorien – von Stehplätzen bis zu Sitzplätzen in bester Lage.

Woran liegt’s? Ein naheliegender Faktor ist die schiere Präsenz der Band in den vergangenen Jahren. Guns N' Roses waren viel unterwegs, traten unter anderem in diesem Jahr beim Wacken-Festival auf, sodass ein Teil der Fans schlichtweg "satt" zu sein scheint. Ebenso gilt die Setlist als wenig variabel, was Wiederkehrer weniger lockt. Nicht zuletzt könnten die hohen Ticketpreise für die Berlin-Konzerte ausschlaggebend sein: Wer ganz vorn dabei sein will, zahlt für ein VIP-Ticket 373,50 Euro, reguläre Sitzplätze starten bei 77,25 Euro.

Guns N' Roses werden im Rahmen ihrer Welttournee über 60 Konzerte geben, darunter auch in anderen europäischen Metropolen wie Paris und Dublin, bevor sie Nordamerika bereisen. Beim Berliner Publikum könnte der Nostalgie-Faktor eines der Zugpferde werden und weitere Ticketkäufe initiieren. Schließlich steht die Band seit Jahrzehnten für ikonische Werke wie "Sweet Child O’ Mine" oder "November Rain" und hat so eine feste Fangemeinde aufgebaut.

Kevin Winter/Getty Images for Coachella Slash und Duff McKagan von Guns N' Roses beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2016

Getty Images Axl Rose von Guns N' Roses

Kevin Winter/Getty Images for Coachella Duff McKagan, Axl Rose und Slash von Guns N' Roses beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2016