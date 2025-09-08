Karina Wagner überglücklich: Ihr Baby ist genetisch gesund

Karina Wagner (29) strahlt vor Freude: Die Reality-TV-Darstellerin und ihr Verlobter Steffen Vogeno erwarten bald ihr erstes gemeinsames Kind. Auf Instagram ließ Karina ihre Follower an einem ganz besonderen Moment teilhaben. Sie bekam kürzlich eine erfreuliche Nachricht von ihrer Ärztin per WhatsApp, die sie mit ihrer Community teilte. Laut dieser Nachricht ist bei der genetischen Untersuchung alles in bester Ordnung, das Baby ist gesund. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich und erleichtert ich bin, sowas zu lesen", verriet Karina ihren Fans.

Mit der Neuigkeit über die Gesundheit ihres Babys scheint für Karina nun ein riesiger Stein vom Herzen gefallen zu sein. Die Follower auf Social Media feiern mit der werdenden Mama die positiven Nachrichten und senden unzählige Glückwünsche und unterstützende Worte. Die Untersuchungsergebnisse nehmen Karina offenbar viel von den Sorgen, die sie während ihrer bisherigen Schwangerschaft plagten. Ihr Verlobter Steffen äußerte sich ebenfalls in seiner Story dazu. "Dem Kind geht es gut und die Tage erfahren wir dann auch das Geschlecht", freute er sich in einem kurzen Video.

Trotz der Freude über die Nachricht war die Schwangerschaft für den Reality-TV-Star bisher nicht nur einfach. Karina hatte vor kurzem in einer Instagram-Story berichtet, dass sie mit einigen der häufigen Beschwerden einer Schwangerschaft zu kämpfen hat, wie zum Beispiel Übelkeit und Müdigkeit. All das wird jedoch zur Nebensache, wenn so ein positives Untersuchungsergebnis vorliegt. Die aufregenden Momente und Herausforderungen ihrer Schwangerschaft hat Karina bisher immer ehrlich mit ihren Fans geteilt, wodurch sie viel Zuspruch und Unterstützung erhielt und weiterhin erhält.

