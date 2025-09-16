Robert Redford ist tot: Jane Fonda trauert um ihren Freund

Die Filmwelt nimmt Abschied von einer ihrer größten Legenden: Robert Redford (†89) ist am Dienstag, dem 16. September, verstorben. Der Oscarpreisträger starb friedlich im Schlaf in seinem Zuhause in den Bergen bei Provo im US-Bundesstaat Utah. Mit seinem Tod verliert Hollywood nicht nur einen preisgekrönten Schauspieler und Filmemacher, sondern auch eine prägende Ikone, die über Jahrzehnte hinweg Fans und Kolleginnen gleichermaßen begeisterte. Besonders die langjährige Zusammenarbeit mit seiner Kollegin und engen Freundin Jane Fonda (87) hat Spuren hinterlassen, und ihre gemeinsame Chemie auf der Leinwand bleibt unvergessen, berichtet People.

Über sechs Jahrzehnte hinweg traten Robert und Jane immer wieder gemeinsam vor die Kamera. Ihre Zusammenarbeit begann mit dem Film "Tall Story" aus dem Jahr 1960, bei dem Jane ihre erste Hauptrolle spielte, während Robert eine kleinere Nebenrolle verkörperte. Es folgten unvergessliche Klassiker wie "Barfuß im Park" und "The Electric Horseman", bevor sie 2017 für den Netflix-Film "Unsere Seelen bei Nacht" erneut gemeinsam vor der Kamera standen. Jane schwärmte oft von Robert und verriet in Interviews, dass sie bei jedem gemeinsamen Film eine Schwäche für ihn entwickelte. Sie bezeichnete ihn jedoch nicht nur als talentierten Schauspieler, sondern auch als warmen, humorvollen und intelligenten Menschen, den sie von Herzen schätzte.

Ihre Beziehung war ein Musterbeispiel für eine tiefe, platonische Verbundenheit in der glitzernden Welt Hollywoods. Jane erzählte einmal humorvoll, dass sie wegen ihrer gemeinsamen Liebe zu Natur, Bergen und Pferden so gut harmonierten. Trotz dieser tiefgehenden Verbindung entwickelte sich nie eine Romanze zwischen den beiden, da sie zu Zeiten ihrer berühmtesten Filme stets verheiratet waren. Doch die gegenseitige Bewunderung blieb bis zuletzt bestehen. "Er war einer dieser Menschen, die etwas Besonderes hatten, das Worte kaum beschreiben können," sagte Jane Fonda kürzlich. Mit Robert Redfords Tod verliert sie nicht nur einen Kollegen, sondern auch einen langjährigen Vertrauten und echten Freund.

Robert Redford und Jane Fonda bei der "Share The Beat"-Party in Atlanta 2008

Robert Redford und Jane Fonda in "Barfuß im Park", 1969

