Dieses Babyfoto von Jennifer Garner sorgt für Fanentzücken

Jennifer Garner (53) hat ihre Fans mit einem seltenen Babyfoto auf Instagram überrascht – und die Reaktionen könnten kaum entzückter sein. Die Schauspielerin teilte die Aufnahme am Wochenende mit ihren 17,2 Millionen Followern, aufgenommen offenbar in ihrer frühen Kindheit, und sofort fiel vielen die verblüffende Ähnlichkeit zu Tochter Violet auf. Zu sehen ist die kleine Jennifer in einem blau-rosa karierten Kleid mit Peter-Pan-Kragen, kaum Haare, ein sanftes Lächeln und der Blick knapp an der Kamera vorbei. Mit dabei sind begeisterte Kommentare von Freundinnen und Fans, die das Bild in Windeseile feierten.

Unter den prominenten Stimmen meldete sich Jessica Capshaw mit einem kurzen, liebevollen Ausruf: "Ich liebe das kleine Gesicht", schrieb die Schauspielerin unter den Post. Rita Wilson schwärmte in den Kommentaren: "Sogar als Kleinkind schon ein Sonnenschein." Das Magazin Hello! hob hervor, wie stark Violet ihrer berühmten Mama ähnelt – als Kind wie heute. Zwar war Violet als kleines Mädchen blond, doch das weiche Lächeln und die mandelförmigen Augen spiegeln Jennifer regelrecht. Später teilte das Blatt außerdem eine Familienbeobachtung: Während Violet inzwischen die warmen Haarfarben und die markanten Gesichtszüge ihrer Mutter trägt, kommt ihre Größe ganz nach Papa Ben Affleck (53).

Abseits des süßen Throwbacks geht Violet längst ihren eigenen Weg. Die Studentin besucht Yale, engagiert sich im Bereich Public Health und veröffentlichte im vergangenen Jahr einen Text im Yale Global Health Review, in dem sie Parallelen zwischen Klimakrise und der Reaktion auf COVID zog. Zuvor hatte die Tochter von Jennifer Garner und Ben Affleck in Los Angeles öffentlich für Maskenverfügbarkeit und kostenlose Tests plädiert und ihre Erfahrungen mit einer postviralen Erkrankung geschildert. Über ihre Älteste sagte Jennifer in der Show "Live with Kelly and Mark" nur eines, das vieles sagt: "Sie macht ihr eigenes Ding. Ich bin stolz auf sie, egal was sie tut."

Getty Images Jennifer Garner im Mai 2025

Instagram / jennifer.garner Babyfoto von Jennifer Garner

Getty Images Violet Affleck mit ihrer Mutter Jennifer Garner, Dezember 2022