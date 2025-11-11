Katharina Eisenblut fiel einem Autokauf-Betrug zum Opfer

Katharina Eisenblut (31) macht ihrem Ärger Luft: In ihren Instagram-Storys berichtet die Sängerin, nach einem Autokauf einem Betrug aufgesessen zu sein. Vor ihren Followern schildert die DSDS-Bekanntheit, dass sie gemeinsam mit Partner Dominik ein Fahrzeug erworben habe, das angeblich nur 50.000 Kilometer auf dem Tacho hatte. Kurz nach dem Kauf tauchten jedoch Fehlermeldungen auf. Dann der Schock: Aus Unterlagen gehe hervor, dass der Wagen bereits 2021 in Katar gewesen sei – und damals schon deutlich mehr gelaufen haben soll. "Ich bin angefressen. Ich finde das so krass, dass wir ein Auto kaufen mit 50.000 Kilometern und im Nachhinein stellt sich raus, weil lauter Fehlermeldungen kommen, dass das Fahrzeug 2021 in Katar schon 98.000 Kilometer hatte", ärgert sich Katharina.

Dominik bremst die Zahlen jedoch etwas aus. "Die genaue Kilometerzahl ist noch nicht bestätigt. Da warten wir auf den Termin", erklärt er in der Story. Klar ist für die Musikerin trotzdem, dass sie den Fall nicht auf sich beruhen lassen will. "Das geht doch überhaupt nicht. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Jetzt muss ich mit dem Anwalt rein und muss den ganzen Scheiß klären. Superunnötig. Was würdet ihr denn jetzt da draußen machen?", fragt sie Hilfe suchend ihre Follower. Das Paar will nun klären lassen, ob der Tacho manipuliert wurde oder ob es sich um einen Dokumentationsfehler handelt.

Bereits vor wenigen Wochen machte Katharina eine erschütternde Erfahrung, als ein Unbekannter versuchte, in ihr Haus einzubrechen. "Gestern Abend ist etwas passiert, das mich wirklich zutiefst erschüttert hat", teilte die 31-Jährige damals in einer Social-Media-Story mit. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten, wie der maskierte Täter an die Fenster trat und schließlich versuchte, ins Haus zu gelangen. Glücklicherweise scheiterte der Einbruchsversuch. Die Polizei wurde informiert und Katharina zeigte den Vorfall an.

Katharina Eisenblut, November 2025

Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic, Oktober 2025

Katharina Eisenblut, Influencerin

